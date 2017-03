Wehr Das leistet der Förderverein der Talschule Wehr

Der Förderverein unterstützt die Talschule seit zwei Jahren bei vielen Projekten. Als nächste Anschaffung steht ein Schulplaner an.

Der Förderverein der Talschule Wehr ist erst zwei Jahre alt, aber bereits sehr erwachsen und aktiv. Dies zeigte sich in dem umfangreichen Tätigkeitsbericht, den die Vorsitzende Adriana Tymko und ihre Stellvertreterin Marilena Büttner in der Hauptversammlung vorlegten. Die Schulleiterin Sonja Dannenberger dankte den Mitgliedern für ihr Engagement und die "hervorragende Zusammenarbeit".

Die staatlichen Gelder reichen aus, um das Bildungsangebot für die 250 Kinder der Talschule zu finanzieren, aber für gewisse Extras, die über den Standard hinausgehen und das schulische Leben bereichern, ist private "Nachhilfe" gefragt, etwa wenn es um Betreuungsangebote, Freizeitaktivitäten und kulturelle Veranstaltungen, aber auch um die Anschaffung zusätzlicher Lernmittel oder Medien geht.

Der Förderverein nimmt Beiträge seiner inzwischen mehr als 40 Mitglieder sowie Spenden entgegen, organisiert Kuchenverkäufe und fördert mit diesem Geld die Projekte und Wünsche der Talschule. "Wir können uns immer an den Förderverein wenden, und die Zusammenarbeit klappt immer schnell und unkompliziert", freute sich die Schulleiterin. Ohne den Verein wären die Elternbeiträge für bestimmte Veranstaltungen deutlich höher. Im vergangenen Jahr unterstützte der Verein Flüchtlingskinder, er förderte eine Autorenlesung, das Umwelttheater, verschiedene Klassenprojekte, half bei der Anschaffung des Klettergerüstes und der Softbälle für den Sportunterricht. Er unterstützte auch die Übungszeit und den Musicalbesuch der Grundschul-Förderklasse.

In diesem Jahr half er bei der Finanzierung von Musikinstrumenten, einer Schulgitarre sowie der Schul-App-Lizenz. Der Wintersporttag und eine Theateraufführung wurden ebenfalls gefördert. "Es ist toll, was wir in so kurzer Zeit alles erreicht haben", meinte die stellvertretende Vorsitzende Marilena Büttner. Reibungslos gingen die Wahlen über die Bühne: Die Vorsitzende Adriana Tymko, die Schriftführerin Hanne Wolff und die Beisitzerin Blanka Schmid wurden einstimmig wiedergewählt. Die Kassenprüferinnen sind Susanne Giese und Carola Dannenberger.

Das nächste Projekt ist die Anschaffung eines Schulplaners, eine Art Mischung aus Hausaufgabenheft und Lernhilfe, das sich als Kommunikationsmittel zwischen Eltern, Lehrern und Schule eignet. Die Ende Januar in Betrieb gegangene Schul-App habe sich bewährt, berichtete Sonja Dannenberger. Mittels dieser App kann die Schule Nachrichten an Eltern senden.

der Talschule Wehr wurde 2015 gegründet und hat 40 Mitglieder. Die Vorsitzende ist Adriana Tymko. Kontakt per E-Mail (foerderverein-wehr@web.de), Internet (www.talschule-wehr.de).