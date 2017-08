Wehr Das Wehratal ist wild und romantisch

Sommerserie Unser Wasser: Die Wehra ist die Lebensader von Wehr und inspiriert viele Künstler. Auch die Industrie blüht durch sie.

Die Lebensader der Stadt Wehr, die Wehra, ist heute unter einem grünen Dach versteckt. Doch hat der Stadtfluss das Leben der Menschen von den ersten Siedlern an stark geprägt. Die unbändige Kraft der Wehra hat Künstler inspiriert und Maschinen angetrieben, aber auch Leben gekostet. Kaum möchte man es glauben: Wo man heute zur Naherholung flaniert, färbten vor gut 50 Jahren Abwässer der Färberei das Wasser in allen Regenbogenfarben.

In Kanälen abgezweigt, wurde das Wasser für Textilindustrie und Papiermühle genutzt. Gleichzeitig spülten regelmäßige Hochwasser das Flussbett immer aus und rissen immer wieder die Stege über den Fluss mit sich. Wie in der Stadtchronik nachzulesen ist, kam es vor allem im Winter bei plötzlichem Tauwetter immer wieder zu Überschwemmungen, die große Schäden verursachten und 1882 sogar ein Menschenleben forderte. Erst mit dem Bau des Wehrabeckens in den 70er Jahren wurde die Urgewalt des Stadtflusses schließlich gezähmt.

Es waren wohl diese unbändige Kraft und die schroffe Landschaft des Wehratals, die auch immer wieder Künstler nach Wehr lockte. „Die wildromantische Landschaft entsprach im 19. Jahrhundert dem ästhetischen Ideal der Natur im Sinne von berühmten Künstlern wie Casper David Friedrich“, erklärt Kulturamtsleiter Reinhard Valenta. Postkarten mit Landschaftsmotiven waren weithin beliebt. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich viele arbeitslose junge Männer zum Kunstmaler ausbilden lassen, weiß auch der hiesige Künstler Willi Raiber.

Gegen Naturalien konnte man sich ab 1945 an der Kunstschule Honigberger ausbilden lassen, die wild-romantische Landschaft bot dazu die vielfältigsten Motive. In der Nachkriegszeit griffen dann viele, teilweise weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Maler wie Gustel Fricker, Adolf Lamprecht oder auch Lothar Weiss den Stadtfluss, den für die Stadt so wichtigen Fluss immer wieder auf. Auch wenn es heute ruhig geworden ist um die Namensgeberin der Stadt: Für Künstler wie Ulli Wunsch, Willi Raiber oder Fernando van Geeteruyen hat die Wehra nichts von ihrer Faszination verloren.

„Allerdings ist an vielen Stellen das Ufer sehr zugewachsen“, bedauert der Wehrer Grafiker Ulli Wunsch, „man kann kaum noch an den Fluss heran.“ Hier könnte das Verschwinden der Textilindustrie eine Chance bieten: Im Bereich des Brennet-Areals ist eine Brücke angedacht, erklärt Bürgermeister Michael Thater, das gut zugängliche Ostufer soll in den Ausbau mit einbezogen werden. Den Stadtfluss wieder ins Bewusstsein zu heben, darüber würden sich viele Wehrer freuen.

Die Serie

Wasser ist Lebensader und Lebensraum – bei uns in der Region begegnet uns Wasser auf vielfältige Art und Weise – seien es die 13 Kraftwerke am Rhein, die Brücken und Fähren, die idyllischen Seen und natürlich auch als Trinkwasser. Welche Rolle das Wasser bei uns für den Menschen, die Wirtschaft, Natur, Umwelt und die Entwicklung der Region spielt, wollen wir in unserer Sommerserie beleuchten.