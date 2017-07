Wehr Das Laubenfest in Wehr versprüht gute Laune

Das Laubenfest in Wehr versprüht gute Laune

Das Laubenfest der Stadtmusik Wehr lockt viele Besucher auf den Talschulplatz. Bundestagsabgeordneter Felix Schreiner zeigte beim Fassanstich viel Geschick – und Bürgermeister Michael Thater assistierte ihm dabei.

Wehr – „Ich bin wegen der Wahlen hier“, gab Bundestagsabgeordneter Felix Schreiner beim Fassanstich des Laubenfestes der Stadtmusik Wehr am Samstag zu. Nein, natürlich nicht wegen der Bundestagswahl, sondern wegen der Wahl im Blasmusikverband Hochrhein. Dessen Präsident ist Schreiner nämlich auch.

Und die Wehrer hätten ihm ihre Stimmen versprochen, wenn er dafür den Fassanstich übernimmt. Wer jetzt Wahlmanipulation vermutet – Schreiner war der einzige Kandidat für den Posten.

Jedenfalls besuchte Felix Schreiner die größte Blasmusik im Verband Hochrhein am Samstag zu ihrem Fest und er übernahm die Aufgabe des Fassanstichs. Bürgermeister Michael Thater blieb da diesmal nur die Rolle des Assistenten. Angeblich war er ganz froh darüber, denn offenbar war das Fass kurz zuvor runtergefallen und dementsprechend gut durchgeschüttelt. Unerschrocken nahm sich Felix Schreiner der Aufgabe an. Sieben Schläge, der Hahn saß und das Freibier floss.

Harald Vesenmeier, Vorsitzender der Stadtmusik, begrüßte die Gäste, von denen immer mehr kamen, je später der Abend wurde. Das Laubenfest ist eines der traditionsreichsten Feste in Wehr und für viele Wehrer eine Art Pflichtveranstaltung. Besonders, wenn das Wetter so perfekt ist, wie am Samstagabend. Da gab es tatsächlich keinen Grund, nicht zum Laubenfest zu gehen und viele Wehrer, aber auch Besucher von außerhalb, folgten der Einladung.

Lauter gut gelaunte Menschen tummelten sich auf dem Talschulplatz und die vielen Helfer hatten alle Hände voll zu tun, um Getränke und Speisen zu den Besuchern zu bringen. Stress war ihnen dabei aber nicht anzumerken, auch sie schienen sich richtig auf das Fest gefreut zu haben. Das Laubenfest ist einfach ein Fest der guten Laune.

Die Trachtenkapelle Niederwihl griff vor ihrer Sommerpause ein letztes Mal zu den Instrumenten und eröffnete das Fest musikalisch mit ganz unterschiedlichen Klängen. Mal Samba, mal Abba, mal Hoch Badnerland – die Trachtenkapelle war breit aufgestellt in ihrem Repertoire. Musik ist das zentrale Element des Laubenfestes.

Kein Wunder, schließlich ist die Stadtmusik der Veranstalter, da geht es nicht ohne Musik. Die Tanzband Almedos sorgte am späteren Abend für die musikalische Unterhaltung auf der Hauptbühne, auf der erstmals errichteten „Hinterhofbühni“ spielte das Akustikrockduo Work out. „Wir wollen einfach noch mehr musikalische Vielfalt in die Veranstaltung bringen und damit ein noch breiteres Publikum erreichen“, hatte Harald Vesenmeier schon vor dem Fest erklärt.

Der Sonntag begann schon um 11.30 Uhr mit einem Frühschoppenkonzert der Trachtenkapelle Herrischried, danach ging es den ganzen Tag musikalisch und frohgelaunt weiter. Am Montag dreht die Stadtmusik nochmal ordentlich auf, Kindernachmittag, Seniorentreffen und Handwerkerhock stehen da auf dem Programm, bevor die Lauben wieder abgebaut werden und für die kommenden zwei Jahre im Keller verschwinden.