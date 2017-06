Wehr "Dance Factory" bringt Wehr in Bewegung

Die Tanzangebote der Sportvereinigung Wehr werden immer beliebter. Geleitet wird die "Dance Factory" von Trainerin Sonia Zabatino-Stefanelli. Ihr neues Kursangebot startet im September.

Mit inzwischen sechs Kursen, ab kommendem September sieben, haben die examinierte Tanztrainerin Sonia Zabatino-Stefanelli und Debora Ferrara bei der Sportvereinigung Wehr (SpVgg) alle Hände voll zu tun. Denn die Idee der "Dance Factory" schlägt noch immer ein – nicht nur in Wehr sondern bis über die Schweizer Grenze hinweg. Seit September im Vorjahr bieten die beiden Kurse an und stoßen auf breites Interesse – bei Mädchen wie auch bei Jungs. Stilrichtung der älteren ist Hip-Hop, der bei den Jugendlichen ankommt und durch den sie sich ausdrücken können.

Beim "Sommer in Wehr" zum ersten Mal mit von der Partie wird sich die Dance Factory am Samstag, 1. Juli, auf der Bühne am Talschulplatz präsentieren. Und etwas später, am Sonntag, 25. Juni, von 11 bis 18 Uhr auf dem Vereinsgelände beim 40-jährigen Jubiläum des SpVgg mit Workshops für alle, die mitmachen wollen.

"Wir sind einfach überglücklich über die große Resonanz und auch die unglaubliche Motivation unserer Kinder und Jugendlichen – und natürlich auch unserer Erwachsenen", sagt Sonia Zabatino-Stefanelli mit einem breiten Lächeln.

Zwei Leidenschaften habe sie: "Tanzen und die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen – die größte Erfüllung erlebe ich, wenn meine Schüler mit leuchtenden Augen und glücklich nach dem Tanztraining wieder nach Hause gehen und ich weiß, dass ich ihnen mit meiner Arbeit etwas geben konnte." Der Erfolg ihrer Schüler gibt ihr Recht – denn die Teilnehmer ihrer beiden Meisterschaftsgruppen haben im vergangenen April jeweils den zweiten Platz beim "Street Dance Contest" in Balingen geholt – absolut unerwartet und überraschend.

Sie hatten nur wenige Trainingseinheiten durch die vielen Ferientage im Frühjahr und somit auch kaum Hoffnung bei den vorderen Plätzen mit dabei zu sein – und trotzdem. "Beide Gruppen, die Kinder bis 15 Jahre und die vier Mädels ab 18 Jahren, haben eineinhalb Stunden in den verbleibenden Wochen intensiv trainiert und ich glaube der Funke ist dabei einfach übergesprungen", erzählt Sonia Zabatino-Stefanelli begeistert.

Abgesehen von den Meisterschaftsgruppen bieten sie und Debora Ferrara in der kleinen Talhalle in Wehr vier Kursstufen an. Die Stufe 1, das Mutter-Kind-Tanzen, richtet sich an Kleinkinder von etwa zwei bis drei Jahren. Zusammen mit der Mama oder einer anderen Bezugsperson werden sie von 14.15 bis 15 Uhr ganz spielerisch an einfache Tänze oder Tanzspiele herangeführt.

Danach, von 15.05 bis 15.50 Uhr, ist der Kurs für die Vorschulkinder (vier bis sechs Jahre) an der Reihe. "Im Vorschulalter werden Konzentration und Genauigkeit immer wichtiger. Genau da setzen wir an und beginnen mit den Kindern festgelegte Bewegungsabläufe zu erarbeiten", erläutert Sonia Zabatino-Stefanelli. Die Kinder lernen hier komplexere Tänze und altersgerechte Choreografien. Auch etwas umfangreichere Auftritte, zum Beispiel am Stadtfest oder an Weihnachtsfeiern, kommen hinzu. "Die Kinder gewinnen dabei Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, weil sie erste größere Herausforderungen meistern", weiß die Tanztrainerin.

Grundschulkinder zwischen sieben und elf Jahren tanzen danach von 15.55 bis 16.55 Uhr im dritten Kurs und werden auch an Hip Hop herangeführt. Nun werden die Choreografien ausgebaut, Konzentration und Aufmerksamkeit werden weiter geschult. Dabei wird auf moderne Musik aus den Charts getanzt und "coole Moves" aus den Musikvideos einstudiert.

Von 17 bis 18 Uhr sind im vierten Kurs die Teilnehmer ab 12 Jahren an der Reihe. "Die Jugendlichen legen in diesem Alter richtig los. Sie haben eigene Wünsche und Ideen und orientieren sich dabei an ihren Vorbildern – Hip Hop wird nun ganz ernsthaft einstudiert", beschreibt Sonia Zabatino-Strefanelli den Kurs der Großen.

"Und die ganz Großen bekommen von 20 bis 21 Uhr Zeit für tolle Musik und Stimmung in der Gruppe – mitmachen kann jeder und wird glücklich nach Hause gehen." Das weiß die Tanztrainerin aus Erfahrung.

Zur Sache

Weitere Informationen und das Buchen einer Probestunde zum Kennenlernen sind bei Sonia Zabatino-Stefanelli jederzeit möglich. Erreichbar ist sie unter Telefon 01520/278 91 76 oder per E-Mail (info@spvggwehr.de). Weitere Informationen zur Dance Factory der SpVgg Wehr unter: http://www.spvggwehr.de/freizeit-1/dancefactory/