Wehr DRK-Ortsgruppen Wehr und Öflingen zeichnen engagierte Blutspender aus

Operationen und Unfälle lässt die Nachfrage an dem roten "Lebenssaft" steigen. Umso erfreuter zeigten sich die DRK-Ortsgruppen über die große Spendenbereitschaft. Ein besonderer Dank ging an Manfred Maier, der seit 1957 100-mal gespendet hat.

„Beinahe 100 Prozent der Bevölkerung finden Blutspenden gut und richtig, aber nur etwa vier Prozent spenden Blut.“ Die Bilanz, die Frank Mattes, Vorsitzender der DRK-Ortsgruppe Wehr zeichnet, ist nicht sehr rosig. Am Mittwoch wurden im DRK-Heim in Öflingen jene geehrt, die zu diesen vier Prozent gehören und das teilweise schon seit vielen Jahren.

Der Bedarf an Blutkonserven steigt. Im Sommer traditionell, durch vermehrte Unfälle auf den Straßen, aber auch generell, da viele Operationen heute immer komplexer werden.

In kaum einem Ort könnte der Bedarf an Blutkonserven durch die Blutspenden der eigenen Bürger gedeckt werden, stellte Bürgermeister Michael Thater fest, der die Ehrung übernahm. In Wehr und Öflingen allerdings schon, wissen die beiden Vorsitzenden der Ortsvereine Frank Mattes und Thomas Grether.

Einen wesentlichen Anteil daran hat in den vergangenen Jahren Manfred Maier. Er wurde am Mittwoch für 100 Blutspenden geehrt. Im Jahr 1957 – also vor genau 50 Jahren – habe er begonnen, Blut zu spenden, als er zur Bundeswehr gekommen sei, erzählt Maier.

Mit 75 Spenden sind ihm Maria Griener und Lutz Wiesenthal schon hart auf den Fersen. Waltraud Enser und Jürgen Kaiser wurden für 50 Blutspenden geehrt, Andreas Wassmer, Petra Gerspach, Stefan Engel und Horst Bögle für 25.

Michael Thater stellte fest, dass auch jene, die für zehn Spenden ihre erste Ehrennadel erhielten, bereits Großes geleistet hätten und ermutigte sie, auf jeden Fall weiter Blut zu spenden – eine Flüssigkeit, die sich bis heute nicht künstlich herstellen lässt.

Harald Bader, Daniel Erhart, Michael Groß, Sven Hofmann, Katja Hagemann, Rainer Schmid und Lena Zimmermann erhielten die Nadel für zehn Spenden.