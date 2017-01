Wehr Claudia Moser bleibt Chorleiterin beim Männerchor Wehr

Jahresrückblick bei Hauptversammlung im katholischen Pfarrheim: Manfred Maier wird für 50 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet.

Kaum im Ruhestand als ehemalige Pflegeheimleiterin, gibt Claudia Moser eine unbefristete Zusage als Chorleiterin vom Traditionsverein Männerchor Wehr. Sie nutzte die Chance bei der Hauptversammlung im katholischen Pfarrheim, ihre Entscheidung bekanntzugeben. Die anwesenden 22 Chorsänger honorierten mit lang anhaltendem Applaus ihre Entscheidung.

„Die konstruktive Zusammenarbeit im Chor und darüber hinaus“ bestehe fort, so Vorsitzender Hansjörg Frommherz in seinem Jahresresümee. Ganz wichtig war nicht nur für den Vorstand, dass die eigene Tradition und Identität bewahrt bleibt. Damit sprach Frommherz das erste gemeinsame Konzert mit dem Männerchor Rickenbach/Hotzenwald im vergangenen Oktober an. „Stimmlich eine Volumensverbesserung und sonst sind Konzerte in diesem Umfang nicht mehr möglich“ ist sich Frommherz sicher. Gleiches bei der Qualität ihres Chorgesangs. Derzeit bauen sie ein neues Repertoire auf. Das Ziel dabei ist, zukünftig erheblich mehr Gesangsstücke auch ohne Notenblätter aus dem Stehgreif singen zu können. Dirigentin Moser habe da bereits erste Verschiebungen erreicht. Anspruchsvolle Chorstücke hat sich in diesem Metier seit Jahrhunderten angesammelt.

Die Versammlung prägte deutlich mehr den optimistischen Ausblick. Die Sänger sind mit sich und ihrem Geleistetem sichtlich zufrieden. Gemeinsame Ausflüge ins Markgräflerland oder an den Bodensee sind in ihrem Chor gerne gepflegte Eigenheiten. Bezüglich des kommenden Wehrer Laubenfestes hielten sich die Organisatoren allerdings bedeckt. Die abgehaltenen Neuwahlen brachten einstimmige Bestätigungen aller Funktionsträger.

Und wie es sich für einen strukturierten Männerchor gehört, wird Buch über die Teilnahme an den Singstunden geführt. Werner Goering, Norbert Hauf und Gerhard Kunzweiler sind die drei Spitzenreiter, wieder. Für 50 Jahre Mitgliedschaft ist Manfred Maier ausgezeichnet worden; zehn Jahre weniger hat Hansjörg Frommherz. Seit 15 Jahren dabei ist Gerhard Kunzweiler und seit fünf Jahren Armin Kronberger. Die Ernennung zu Ehrenmitgliedern ging an Bernhard Bonar, Conrad Butz und wiederum das Urgestein Manfred Maier.

Der Chor

Der Männerchor Wehr besteht seit 1921. Aktuell sind 23 aktive Sänger unter den 107 Mitgliedern. Chorprobe ist montags ab 19.30 Uhr im katholischen Pfarrheim. 1. Vorsitzender ist Hansjörg Frommherz. Erstkontakt unter 07762 / 9863