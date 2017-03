Wehr Circus Montana gastiert wieder in Wehr

Vom 9. bis 12. März präsentiert der beliebte Zirkus ein umfangreiches Programm mit vielen Tieren. Die Clowns Mario und Luigi sorgen für witzige Unterhaltung und viele Lacher.

Wehr – Der Zirkus ist in der Stadt: Auf der diesjährigen Tournee präsentiert der Circus Montana ein klassisches Circusprogramm mit vielen Tieren, mitreißender Artistik und lustigen Clowns. In diesem Jahr gibt es eine Besonderheit: In der Winterpause hier in Wehr sind am 23. Februar und am 27. Februar Kamelbabys geboren. Stuten und Fohlen geht es gut.

Neben einigen Dressurnummern gehören zum Circus Montana auch Artisten. Hoch unter Circuskuppel begeistert die junge Nachwuchsartistin Charliné an den Schlaufen-Tücher. Ästhetische Auf- und Abschwünge, eleganten Drehungen und dynamischen Abfaller machen diese Nummer einmaligen.

Auch Michellé auf dem millimeterdünnen Drahtseil, Shannon, die zehn Hula-Hoop Reifen gleichzeitig um ihren Körper kreisen lässt und Norman mit seinen Diabolos geben tagtäglich ihr Bestes, um dem Publikum eine Show der Extraklasse zu bieten. „Ganz stolz sind wir in diesem Jahr auf die Feuershow. Fackeln, fliegende Würfel, Feuerschlucken, und selbstkonstruierte Feuereffekte werden mit Artistik kombiniert. So etwas sieht man nur im Circus Montana“, sagt Pressesprecher Tobias Sauter.

Den roten Faden der Show bilden die beiden Clowns „Mario & Luigi“. Mit ihren Späßen sorgen sie für Lacher bei Jung und Alt. Begleitet wird die 120 minütige Show von einem Live-Orchester, einem vierköpfigem Show-Ballett und einer modernen Ton-und Lichtanlage. Die Vorstellungen finden statt am Donnerstag, 9. März, Freitag, 10. März, und Samstag, 11. März, jeweils um 17 Uhr und am Sonntag, 12. März, um 15 Uhr.

gibt es bereits unter der Telefonnummer: 0163/455 04 24. Weitere Informationen im Internet: www.circus-montana.de