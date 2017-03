Wehr CDU will neuen Kindergarten

Gemeinderatsfraktion eröffnet Standortdebatte und reagiert damit auf eine Äußerung von Bürgermeister Thater

Mit einem eigenen Standortvorschlag für einen neuen Wehrer Kindergarten geht die CDU-Gemeinderatsfraktion in die Offensive. In direkter Nachbarschaft des bisherigen Kindergartens In der Au, auf der Wiese hinter dem Feuerwehrgerätehaus sei der ideale Platz für einen Neubau, so die CDU. Die Fraktion um ihren Vorsitzenden Bernhard Stockmar will diesen Vorschlag im Gemeinderat einbringen. Sie wollen außerdem beantragen, dass die Stadtverwaltung mehrere Standortalternativen vorlegt und damit dem Gemeinderat eine ergebnisoffene Diskussion ermöglichen.

Die Christdemokraten reagieren damit auf eine Äußerung von Bürgermeister Michael Thater, der jüngst im Gespräch mit dem SÜDKURIER einigen Gemeinderäten vorgeworfen hatte, sie hätten sich "von der Realität entfernt", weil sie den Standortvorschlag der Stadtverwaltung ablehnen. "Wir haben längst kapiert, dass wir einen weiteren Kindergarten bauen", erklärt Fraktionssprecher Bernhard Stockmar im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Frage des Standorts sei aber noch völlig offen.

Thater hatte einen Kindergarten an Stelle des alten Krankenhauses in der Georg-Kerner-Straße ins Gespräch gebracht – zusammen mit einem Familienzentrum könnte hier für die Stadt eine gewinnbringende Einrichtung entstehen, so Thater. Nichtöffentlich wurde das Projekt bereits im vergangenen April im Gemeinderat vorgestellt – dort fand es allerdings keine Mehrheit.

"Wenn es nur einen Standortvorschlag gibt und man diesen ablehnt, bekommt man den Vorwurf, man sei gegen einen Kindergarten und wird für das Fehlen von Kindergartenplätzen verantwortlich gemacht", kritisiert Gemeinderat Christoph Eckert das Vorgehen Thaters. "Die Standortdiskussion ist ja noch nicht einmal eröffnet", ergänzt Paul Erhart. Er hatte vor einigen Wochen darauf bestanden, dass im Bebauungsplan für das alte Krankenhaus-Areal der Hinweis, dass hier auch ein Kindergarten möglich sei, gestrichen wird. "Ich will keine Vorfestlegung, bevor wir nicht grundsätzlich die Standortfrage diskutiert haben", begründet Erhart sein Vorgehen. Möglich bleibt ein Kindergarten an dieser Stelle dennoch, da sich in einem allgemeinen Wohngebiet auch soziale Einrichtungen ansiedeln dürfen.

Das alte Krankenhaus-Areal halten Erhart und seine Fraktionskollegen dennoch für einen Kindergarten nicht für optimal: Angesichts der geplanten massiven Wohnbebauung sei hier zu wenig Platz für eine Spielfläche. In der Au sei hingegen schon jetzt ein Spielplatz und andere Infrastruktur vorhanden. Bei Bedarf sei auch eine spätere Erweiterung möglich.