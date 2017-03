Bürgermeister Michael Thater ist offen für weitere Vorschläge.

Bürgermeister Michael Thater begrüßt die Diskussion um den Standort eines weiteren Wehrer Kindergartens, die die CDU-Fraktion in dieser Woche angestoßen hat. Die Fraktion um den Vorsitzenden Bernhard Stockmar hatte die Wiese hinter dem Feuerwehrhaus als Alternative für den städtischen Vorschlag auf dem früheren Krankenhaus-Areal ins Spiel gebracht. Der Stadtrat der Republikaner, Wolfgang Meier, hatte daraufhin eine ganze Reihe von Grundstücken zur Diskussion gestellt, die aus seiner Sicht für einen Kindergarten in Frage kommen. "Ich finde es zunächst einmal klasse, dass die Notwendigkeit eines weiteren städtischen Kindergartens auch bei der CDU erkannt wurde", kommentierte Thater den Vorstoß der Christdemokraten auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Stadt sei grundsätzlich offen für weitere Standortvorschläge "auch von den anderen Fraktionen", so Thater. Zum konkreten Vorschlag der CDU sagte Thater, die Wiese hinter dem Feuerwehrhaus sei derzeit "unbeplanter Bereich": Um diesen bebauen zu können, müsste zunächst der Flächennutzungsplan geändert und ein Bebauungsplan aufgestellt werden.