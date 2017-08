Gerspach Brücke über Lochmühlenbach gesperrt

Bis Mitte September regelt Ampel Verkehr bei Baustelle auf L 148 zwischen Wehr und Todtmoos.

Das Regierungspräsidium Freiburg lässt die Lochmühlenbachbrücke auf der Gemarkung Gerspach (Stadt Schopfheim) an der L 148 zwischen Wehr und Todtmoos instandsetzen. Gleichzeitig werden neue Schutzplanken verbaut, heißt es in einer Pressemitteilung der Behörde. Die L 148 muss deshalb halbseitig gesperrt werden, der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt. Die Arbeiten beginnen am Montag, 4. September, und sollen Mitte September abgeschlossen sein. Die Brücke muss ertüchtigt werden. Außerdem entsprechen die vorhandenen Rückhaltesysteme nicht dem Stand der Technik. Die Kosten betragen rund 40.000 Euro.