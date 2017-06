wehr Brennet-Areal: Gemeinderat legt Fokus auf den Kern und das Machbare

Das Sanierungsgebiet Brennet-Areal in Wehr wird in verschiedene Arbeitsschwerpunkte unterteilt, die schrittweise realisiert werden sollen.

Wehr (msb) Um die Weiterentwicklung des Brennet-Areals in der Wehrer Innenstadt voranzubringen, wird das Gesamtplanungsgebiet "Sanierungsgebiet Brennet-Areal" aufgegliedert. Entsprechende Beschlüsse fasste der Gemeinderat von Wehr in jüngster Sitzung einstimmig. "Wir gehen Schritt für Schritt vor, beginnend im Nordwesten des Areals", brachte es Bürgermeister Michael Thater auf den Nenner. Damit werde auch dem zu erwartenden Zeitplan bei der Realisierung Rechnung getragen.

Konkret hat der Gemeinderat den an die Innenstadt angrenzenden, sieben Hektar großen Bereich als "Konversion Brennet-Areal Wehr" formal vom restlichen Sanierungsgebiet abgegrenzt. Diese Konversion wiederum wird dreigeteilt. Das Vorgehen der Stadt konzentriert sich zunächst auf das Kernstück, in dem großflächiger Einzelhandel vorgesehen ist. Die beiden Bereiche nördlich und südlich folgen.

Zunächst stimmte der Gemeinderat der Einleitung einer Flächennutzungsplanänderung für den als "Brennet-Areal – Teil 1" bezeichneten Mittelteil den abgegrenzten Planungsgebiets zu, was eine Voraussetzung für die Bebauungsplanänderung darstellt. Bislang ist dieser Kernbereich als Gewerbegebiet ausgewiesen, künftig soll er ein Sondergebiet sein, in dem sich eben Einzelhandelsmärkte mit einer Verkaufsfläche von über 800 Quadratmetern ansiedeln dürfen, wie es der zuständige Planer vom Büro Baldauf, Knut Maier, darstellte.

Die Verkleinerung des Geltungsbereichs vor allem einen Grund: "Das Baurecht soll möglichst konkret auf das geplante Vorhaben zugeschnitten werden, um ." Abgesehen davon ermögliche das nun eingeleitete Vorgehen eine "Konzentration auf den Bereich, wo wir bereit sind für das weitere Vorgehen".

Was das laufende Bebauungsplanverfahren anbelangt, befinde sich derweil alles auf einem guten Weg, wie Knut Maier sagte. Auch Michael Thater zeigte sich mit dem Verfahrensverlauf zufrieden: "Im Groben sind die Dinge festgezurrt. Aber die Details ändern sich praktisch täglich." Das Verkehrs- und das damit verbundene Schallgutachten befinden sich aktuell in Arbeit. Abgeschlossen seien laut Maier dagegen das Artenschutzgutachten und das Einzelhandelsgutachten. Beides sei zu großer Zufriedenheit der Verwaltung ausgefallen, so Michael Thater. Vor allem werde es aller Voraussicht nach keine Schwierigkeiten bei dem Ziel geben, das angrenzende Naherholungsgebiet entlang der Wehra aufzuwerten: "Der Artenschutz spielt uns hierbei in die Karten", so Thater. Denn unter anderem schließe dieser Nachtlieferungen aus.

Grünes Licht erteilte der Gemeinderat schließlich auch der Zielsetzung für das abgegrenzte Sanierungsgebiet. Wie der von der Stadt beauftragte Rechtsanwalt Tobias Lieber sagte, sei die Finanzierung des gesamten Projektes auf jeden Fall gesichert. Im Bereich Mitte soll der Einzelhandel näher an die Hauptstraße herangeholt werden, wovon der gesamte Innenstadthandel profitieren soll. Im weiteren Verlauf soll im Norden nach Möglichkeit innerstädtischer Wohnraum geschaffen und im Süden ein Park mit innerörtlichem Spielangebot geschaffen werden.

Wie Roland Hecker von der Kommunalentwicklungs GmbH Freiburg erklärte, erhalten alle Grundstücke in diesem Gebiet einen Vermerk hinsichtlich der geplanten Sanierung. Private Grundstückseigentümer sollen durch die Stadt unterstützt werden, wenn sie sich an dem eingeschlagenen Kurs beteiligen wollen. Die Zielsetzung sei laut Hecker "fest und überprüfbar". Dennoch ließen sie sich ohne weiteres an neue Details anpassen, falls notwendig