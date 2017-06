Wehr Bewährungsstrafe nach Todesfahrt

Nachdem ein Autofahrer 2015 in Wehr-Brennet mit einem 83-jährigen Fußgänger kollidierte, wird er jetzt wegen fahrlässiger Tötung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt

Wegen fahrlässiger Tötung wurde ein 26-jähriger Mann zu einer Geldstrafe auf Bewährung von 30 Tagessätzen à 50 Euro verurteilt. Der damalige Strafbefehl hatte sich auf 4000 Euro belaufen. Die Staatsanwaltschaft, vertreten durch Vincent Linke, hatte 70 Tagessätze à 50 Euro gefordert. Verteidiger Roger Strassberger hatte für einen Freispruch plädiert.

Der junge Mann war in einer Nacht im Mai 2015 auf der Bundesstraße in Brennet mit dem Auto unterwegs gewesen, wo er in der Nähe des Bahnhofs einen 83-jährigen Mann übersehen hatte, der die Bundesstraße überquerte. Der Mann, der von dem Kraftfahrzeug erfasst und in die Luft geschleudert worden war, verstarb noch am Unfallort. Der Mann sei auf einmal vor seinem Auto aufgetaucht, erklärte der Angeklagte, der von Wallbach nach Wehr unterwegs gewesen war. Er habe ihn vielleicht zwei Meter vor dem Auto gesehen, habe ausweichen wollen, ihn dann aber frontal erwischt. Er habe nur noch einen dumpfen Knall gehört. Er sei höchstens 60 Stundenkilometer gefahren, ergänzte er.

Die Tochter des Verstorbenen, die als Zeugin geladen war, gab an, dass die ganze Familie an jenem Abend bei einem Familienfest im Hotzenwald gewesen sei. Der Vater habe damals seinen dunklen Anzug angehabt und sei vermutlich auf dem Nachhauseweg gewesen. Warum hat er damals den gefährlichen Weg über die Bundesstraße genommen und nicht die Unterführung? Wo wollte er überhaupt hin? Sie vermutete er habe die Abkürzung über die Straße genommen, weil ihm das Treppensteigen schwer gefallen sei, oder aber er habe den Eingang zur Unterführung schlichtweg übersehen.

Den eigentlichen Unfall habe sie nicht gesehen, berichtete eine andere Zeugin. Sie sei damals mit ihrem Mann von Rheinfelden nach Säckingen unterwegs gewesen und habe auf einmal eine Person mit einem Paar weißer Socken auf der Fahrbahn gesehen. Ihr Mann habe dann abgebremst und gehupt. Später sei noch eine weitere Person aufgetaucht, die sich von links sehr langsam über die Straße geschleppt habe. Er habe erneut gehupt, ergänzte der Ehemann. Als er dann das Auto des Angeklagten auf der Gegenfahrbahn gesehen habe, habe er bei sich gedacht, dass das schiefgehen würde. Kurz darauf hätten beide einen Knall gehört.

Fahrer und Beifahrer des dahinter fahrenden Autos hatten den Unfall dagegen genau gesehen. Das Unfallopfer sei frontal erfasst und durch die Luft geschleudert worden, bestätigten beide.

Hätte der Unfall vermieden werden können? Ja, erklärte Ulrich Löhle, Physiker und Sachverständiger. Wenn der Angeklagte mit einer Geschwindigkeit von maximal 35 bis 40 Stundenkilometer gefahren wäre. Er gehe aber davon aus, dass der Unfallverursacher mit circa 60 unterwegs war. Der Bremsweg habe 33.5 Meter betragen. Das Auto sei 70 Meter nach der Kollision zum Stehen gekommen. Dazu komme, dass der Fahrer durch den Gegenverkehr geblendet worden sei und auf Sicht hätte fahren müssen.

Es handele sich um keinen alltäglichen Fall, erklärte Staatsanwalt Linke. Der Angeklagte hätte sich aber bewusst sein müssen, dass in der Nähe eines Bahnhofs immer wieder Menschen über die Fahrbahn laufen. Er hätte das Tempo drosseln müssen. Verteidiger Strassberger wiederum erklärte, er könne keine fahrlässige Tötung erkennen. Sein Mandant sei mit 60 Stundenkilometer unterwegs gewesen obwohl 70 erlaubt waren. Der Angeklagte sei zum Tatzeitpunkt weder müde noch unaufmerksam gewesen, er habe einfach Pech gehabt. Es handle sich um ein Verschulden auf der untersten Stufe, erläuterte der Richter. Der Fall sei atypisch: Der Fußgänger sei langsam und schleppend gelaufen, sei dunkel gekleidet gewesen und hätte die Unterführung nehmen können. Im Übrigen gelte das Fahren auf Sicht nur für die rechte Fahrbahn.