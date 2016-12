Wehr Betrunkener Autofahrer muss in Polizeigewahrsam

Der Polizei wurde am Montag gegen 23.35 Uhr gemeldet, dass ein 45 Jahre alter Mann nach einer Streitigkeit alkoholisiert mit seinem Auto davongefahren sei.

Die Polizei traf den Mann in einem Mercedes in der Basler Straße an. Er roch stark nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest war nicht möglich, eine freiwillige Mitwirkung wurde von dem Mann abgelehnt. Eine Blutentnahme wurde richterlich angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt. Der Mann wurde zunehmend aggressiver, sodass er zur Vermeidung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden musste.