Wehr Betrunkene Jugendliche stehlen Verkehrszeichen

Polizei nimmt in Wehr am Vatertag frühmorgens zwei alkoholisierte Teenager fest.

Ein Zeuge meldete der Polizei am Donnerstag kurz nach 4 Uhr, dass in Wehr mehrere Jugendliche in der Breitmattstraße gegen Gegenstände schlagen und an Verkehrszeichen herumreißen würden. Die Polizei nahm kurz darauf zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren fest, die zwei Verkehrszeichen und zwei Warnleuchten dabei hatten. Auf ihrem Weg wurden noch einige herausgerissen Geranien festgestellt. Die beiden Jungen waren erheblich alkoholisiert, bei ihnen wurden Wert um 1,3 Promille gemessen. Die Schilder und Warnleuchten wurden von der Polizei sichergestellt.