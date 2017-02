Wehr Beim Zunftabend in Wehr bekommt jeder sein Fett ab

Der Zunftabend in Wehr ist voller spritziger Ideen. Regisseur Wolfgang Steinmeier lobt besonders die jungen Akteure.

Wehr – Bunt, mitreißend und unvergleichlich furios gestaltete sich am Freitag das Programm des ersten Zunftabends der Narrenzunft Wehr, das nach einer vierstündigen Show in einer großartigen Party gipfelte. In der ausverkauften Stadthalle hing das Publikum den Akteuren an den Lippen, die es mit Tänzen, mit ausgefeilten Kostümen und einer großartigen Bühnenpräsenz köstlich zu unterhalten wussten.

Durch das Programm führte Zunftobermeister Oliver Brüderle. Ab der ersten Minute hielt die Fülle der Sketche und Schwänke die Lachmuskeln auf Trab. Dazwischen sorgte Ueli’s Familyband für Stimmung im Saal und die Frösche- und Geisterzunft für gefüllte Mägen. Auch zwei Feste standen an: So vollführte die Hexenzunft anlässlich ihres 70-jährigen Bestehens eine schweißtreibende Choreografie und die Maroni Zunft, die der Narrenzunft seit 30 Jahren angehört, erzählte ihre Geschichte mit einem Musical.

Doch was wäre Wehr ohne seinen Hirsch? Das Rätsel seines Urhebers beschäftigte jedenfalls auch „'s Hirschli un' 's Tännli“, köstlich gespielt von Dania Kramer und Irina Trefzger. Jedes bekannte Gesicht bekam dabei sein Fett weg, vorneweg Bürgermeister Michael Thater, der einst im Matrosenanzug jagen war, „denn er wollte den Hasen vorgaukeln, dass er zum Angeln goht.“ Aber auch die Füürwehr mit ihrem neuen Leiterwagen kam in Frage: „Wo d' Junge eine ganze Woche ha freinehme müsse, um mit derer Leiter z' spiele.“ Oder waren es doch die „Studebrunzer“ vom Schwarzwaldverein? Der Saal tobte jedenfalls und schließlich stimmte man mit ein: „Häsch du scho mol 's Hirschli g'seh?“

Noch heißer her ging es beim Wiiberklatsch im neuen Wehrer Wellnesstempel, wo Sabine Kramer und Astrid Müller nicht nur über die Tragik des Alterns sprachen, sondern auch über die fesche Servicekraft, alias Dirk Haas. Amüsant war auch die Pokémonsuche der Jugendlichen, bei der am Ende de' Steinebrunner Helmut mit seinen gelben Gummistiefeln ausgemacht wurde. Einen mitreißenden Tanz legte die Wirrer-Family auf die Bühne. Und nach einer beispiellosen Busfahrt war auch bekannt, warum Wehr über einen Express-Bus verfügt: „Damit man schneller an Öflingen vobi chunt!“, hieß es. Es folgten noch viele schöne Schwänke und viele mitreißende Tänze, bei denen die jungen und junggebliebenen Akteure mit überzeugender Mimik, schweißtreibendem Einsatz und großer Komik eine geniale Show ablieferten.

Über den Erfolg der beiden Zunftabende freut sich auch Regisseur Wolfgang Steinmeier: Bemerkenswert sei vor allem, dass viele der jungen Narren vor acht Jahren zum ersten Mal auf der Bühne standen und nun die Sketche selbst entwickeln, Kulissen bauen und die Narrenzu(ku)nft mitgestalten. „Auf solche Akteure kann man nur stolz sein“, sagte Steinmeier.

Die Akteure

Fass-Duell: Andreas Kramer, Rene Potthin, Irina Trefzger, Michael Wirrer, Stefan Braun, Christian Martin, Kilian Bühler, Petra Meier

Andreas Kramer, Rene Potthin, Irina Trefzger, Michael Wirrer, Stefan Braun, Christian Martin, Kilian Bühler, Petra Meier Jubiläumstanz: Hexenzunft Wehr

Hexenzunft Wehr Hirsch und Bäumle: Dania Kramer und Irina Trefzger

Dania Kramer und Irina Trefzger Pokémon : Tabea Stratz, Lorena Brigante, Julian Fricker, Anna Marte

Tabea Stratz, Lorena Brigante, Julian Fricker, Anna Marte Tanz-Sketch: Dana Wirrer, Michelle Wirrer, Lara Carlucci, Michael Wirrer

Dana Wirrer, Michelle Wirrer, Lara Carlucci, Michael Wirrer Expressbus: Patrick Ebner, Alisa Bauer, Anna Meier, Christian Meroth, Carina Mutter, Rene Potthin

Patrick Ebner, Alisa Bauer, Anna Meier, Christian Meroth, Carina Mutter, Rene Potthin 2. Jubiläumstanz: Maronizunft Wehr

Maronizunft Wehr Wellness-Sketch: Sabine Kramer, Astrid Müller und Dirk Haas

Sabine Kramer, Astrid Müller und Dirk Haas VHS: Rene Potthin, Christian Abel, Frank Ücker, Michael Herr

Rene Potthin, Christian Abel, Frank Ücker, Michael Herr Biene Maja: Andrea Marte, Petra Meier

Andrea Marte, Petra Meier Tanzgrupper: Iris Jaeger-Foster, Yvonne Brüderle, Susi Hägele, Stefanie Pfeil, Lisa Rotzler, Sarah Grossinet, Nicole Johannes, Ina Leneschmidt, Sarah Wolfer

Iris Jaeger-Foster, Yvonne Brüderle, Susi Hägele, Stefanie Pfeil, Lisa Rotzler, Sarah Grossinet, Nicole Johannes, Ina Leneschmidt, Sarah Wolfer Stadtpolizischt: Stefan Braun

Stefan Braun Bands: Vorhangschdängeli und Uelis Family

Vorhangschdängeli und Uelis Family Kulissenbau und Malerei: Patrick Ebner, Florian Ernst, Alisa Bauer

