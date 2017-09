Wehr Beim Wehratallauf herrschen optimale Bedingungen für die Teilnehmer

339 Teilnehmer sind beim 27. Wehratallauf an den Start gegangen. Die kleinen Veränderungen, die die veranstaltenden Wehrer Lauffreunde in diesem Jahr vorgenommen haben, zeigten große Wirkung – so konnten die Teilnehmer optimale Bedingungen vorfinden, vor allem die Bambinis starteten vor einer deutlich größeren Kulisse. Bei den Herren kam Simon Dörflinger auf das Treppchen, bei den Damen hatte Bettina Eyhorn die Nase vorne.

Wehr – Mit einigen Veränderungen wartete die 27. Auflage des Wehratallaufes auf: Nicht wie gewohnt für Samstagnachmittag, sondern für den gestrigen Sonntagmorgen luden die Wehrer Lauffreunde zum beliebten Sportevent ins Frankenmattstadion. Ungewohnt war auch der Startzeit des Bambinis-Laufes um 12.30 Uhr, der den Abschluss einer einmal mehr rundum gelungenen und sehr geselligen Sportveranstaltung bildete. Mit ihrer Entscheidung, den Wehrtallauf auf einen Sonntagmorgen zu verlegen, an dem wesentlich angenehmere Temperaturen zu erwarten sind, lagen die Lauffreunde goldrichtig: Geradezu „optimale Bedingungen“ stellte auch Lauffreunde-Chef Günter Schönauer bei der Begrüßung der 339 Teilnehmer fest.

Die tollen Leistungen der Akteure sind freilich unbestreitbar. Ein Tag der „purzelnden Rekorde“ wurde es allerdings nicht. Dass der Streckenrekord von Felix Köhler von 2014 (32:24 Minuten) nicht fiel, war wohl auch dem Umstand zuzuschreiben, dass es so mancher prominente Läufer aus der Region vorgezogen hatte, an den gleichzeitig stattfindenden Baden-Württembergischen Straßenlaufmeisterschaften in Bad Liebenzell teilzunehmen. Beachtlich war dennoch die Leistung des Schopfheimers Simon Dörflinger, der nach 35:40 Minuten als Sieger die Ziellinie passierte und nach 2009 und 2014 zum dritten Male das Siegertreppchen im Frankenmattstadion besteigen durfte. Zweiter wurde Hanspeter Scherr von TuS Lörrach-Stetten (38:03 Minuten) vor dem drittplatzierten Marc Lauber aus Murg (39:01 Minuten).

Auch die Siegerin bei den Damen, Bettina Eyhorn vom Lauftreff der TSG Schopfheim, verfehlt mit 44:55 Minuten den Rekord von Anja Schnabel aus dem Jahr 2010 (37:45 Minuten) deutlich. Irmi Klemm, Siegerinn der Jahre 1990 und 1993, wollte im Gespräch mit der Presse die Bedeutung des Wehratallaufes aber nicht an Top-Zeiten gemessen wissen. Der Lauf habe sich in den 27. Jahren stetig entwickelt, erklärt die 66-Jährige, die auch am gestrigen Sonntag wieder ihre Laufschuhe geschnürt hatte. Als positive beurteilt sie es, dass sich der Werartallauf nicht zu einer elitären Veranstaltung entwickelt hat, sondern für den Breitensport offen geblieben ist. Auch Läufer, die keine absoluten Superzeiten erreichten, hätten somit Chancen auf gute Platzierung. Dem Wehratallauf seien somit auch mehr Teilnehmer und eine größere Beliebtheit gewiss, ist sich Irmi Klemm sicher.

Sichtlich ihren Spaß hatten auch wieder die Nordic Walker, die sich vor dem Start um 10 Uhr unter der qualifizierten Anleitung von Simone Oßwald auf ihr Rennen vorbereiten konnten. Am Ende gab es einen Doppelsieg für das Elsass. Eric Sutter und Gérard Hugueny aus Ottmarsheim meisterten die 8600 Meter in knapp unter elf Minuten. Siegerin bei den Damen wurde die Wehrer Lokalmatadorin Cornelia Keser vor Irmi Böcherer aus Emmendingen und der Laufenburgerin Rita Eschbach.

Auch bei der Verlegung des Bambini-Laufes an das Ende des Wettbewerbes schien die Rechnung der Lauffreunde aufzugehen. Als für die rund 50 Kinder um 12.30 Uhr der Startschuss fiel, war das Publikum deutlich zahlreicher als in den Vorjahren. Der schweißtreibende Einsatz wurde natürlich auch in diesem Jahr belohnt. Neben der beliebten Wehrataler-Medaille gab es ein Überraschungspacket mit süßen Leckereien.

Ein kleines Detail gilt es jedoch zu korrigieren: So mancher „Zeitzeuge“ zeigte sich mit der Vorberichterstattung zum 27. Wehratallauf nicht ganz einverstanden. Der Lauf finde „nicht zum ersten Mal an einem Sonntag statt“, erklärt Walter Thoma im Gespräch mit der Presse. Der Initiator des Wehratallaufes muss es wissen. Schließlich war er es, der im Jahre 1990 den ersten Startschuss zum Wehratallauf abgegeben hat. „Und es war ganz sicher ein Sonntag“, so Thoma.