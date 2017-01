Der Tischtennisclub Wehr hat die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. Dies wurde bei der Hauptversammlung deutlich.

Wer in die Jugend investiert, der investiert in die Zukunft. Auch beim Tischtennisclub (TTC) Wehr scheint diese Rechnung aufzugehen. Bei der Hauptversammlung blickten die Sportler auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Noch vor wenigen Jahren sah die Bilanz des Vereins eher nüchtern aus. Mit Biegen und Brechen bekam man damals eine Jugendmannschaft zusammen und auch der Blick in die Vereinskasse lieferte wenig Grund zur Freude. Einem Mann gelang es aber, "den Karren aus dem Dreck zu ziehen", wie Vorsitzender Hans-Peter Kima zurückblickte. Gemeint ist Carsten Kuck, der d für seine zenjährige Tätigkeit im Vorstand geehrt wurde. Auch wenn Kuck selbst aus beruflichen Gründen nicht anwesend sein konnte, so galt ihm doch der Dank des kompletten Vereins.

Denn mittlerweile haben die Tischtennisspieler keinen Grund mehr, sich zu verstecken. So berichteten die Spielführer der drei Erwachsenen-Mannschaften über eine in sportlicher Hinsicht mehr als zufriedenstellende Saison 2015/16. Besonders die erste Mannschaft konnte ihre Zugehörigkeit zur Landesliga unter Beweis stellen. Nach einem Abstieg gelang es den Spielern in der vergangenen Saison, die Tabellenspitze zu erobern und damit sofort wieder aufzusteigen. "Der Klassenerhalt ist auf jeden Fall machbar", bestätigte Spielführer Mirko Kima.

Besonders erfreulich sei die Entwicklung beim Nachwuchs, so der stellvertretende Jugendwart Philipp Bögle. Die Jugendmannschaft erkämpfte sich den dritten Platz der Bezirksliga und auch Spieler der beiden Schülermannschaften feierten bei den Bezirksmeisterschaften erste Erfolge. "Die Lernfähigkeit neuer junger Spieler ist enorm", so Bögle. Seit vergangener Saison setzt man im TTC auf ein neues Konzept im Bereich der Jugend. "Wir haben viel Geld in das Training des Nachwuchses investiert", sagte Kima. Mit Erfolg: Bereits zur nächsten Saison soll eine vierte Jugendmannschaft geben. Im November wird der Club erstmals die südbadische Jugendmeisterschaft ausrichten.

Viel wichtiger als sportliche Erfolge sei jedoch, dass alle an einem Strang ziehen, wie Sportwart Thomas Siller betonte. Er habe das Gefühl, seit der vergangenen Saison gehe es "rundum bergauf". Bei den Wahlen wurde Matthias Konoppa zum neuen Jugendwart gewählt, Lujdmila Anzibar übernimmt dafür das Amt des Gerätewarts. Alle weiteren Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt.