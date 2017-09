Wehr Beim Magnus-Schwitzler-Turnier gibt es nur Gewinner

Turnier der Spvgg. Brennet leidet unter der Terminkollision mit dem Bezirkspokal

Am letzten Samstag der Sommerferien ist bei der Sportvereinigung (SpVgg) Brennet-Öflingen Magnus-Schwitzler-Jugendturnier. In diesem Jahr schon zum 17. Mal. Mannschaften der F-, E- und D-Jugend kämpfen um Tore und Platzierungen und hoffen darauf, bei der Verlosung einen der Sonderpreise zu ergattern. Leider kollidierte das Turnier in diesem Jahr mit dem Bezirkspokal, was kurzfristig zu Absagen führte.

„Wenn die Anmeldefrist für das Magnus-Schwitzler-Turnier startet, steht der Termin für die Bezirkspokalrunde noch nicht fest“, erklärt Inge Schneider, Jugendleiterin der SpVgg. Der Verein müsse einfach sehr früh mit der Organisation des Turniers beginnen, das sich großer Beliebtheit bei den Vereinen der ganzen Region erfreut. Selbst der FC Bernau schickt regelmäßig seine Mannschaften nach Öflingen – und die haben eine Anfahrt von knapp einer Stunde.

34 Teams in drei Altersklassen hatten sich ursprünglich zu dem Turnier in diesem Jahr angemeldet. Dann wurde der Termin für die Spiele des Bezirkspokals der D-Jugend bekanntgegeben. Und die fanden genau an diesem Samstag statt. Viele Vereine hätten sich sehr bemüht, ihr Pokalspiel zu verlegen, damit sie in Brennet dabei sein können, berichtet Inge Schneider. Einigen sei dies auch gelungen, anderen leider nicht. Fünf Mannschaften mussten daher kurzfristig die Teilnahme am Turnier absagen, weswegen das Teilnehmerfeld von zwölf auf sieben schrumpfte. Für die Sportvereinigung und ihre vielen Helfer – zwölf Leute sind mit der Vorbereitung beschäftigt, 30 Eltern und Vereinsmitglieder sind am Tag des Turniers im Einsatz – sei dies schon sehr schade.

Schließlich gebe der Verein alles, um das Magnus-Schwitzler-Turnier immer wieder zu einer besonderen Veranstaltung zu machen.

Dazu gehört auch, dass jedes Jahr Sonderpreise organisiert werden, die dann unter allen Mannschaften verlost werden. Neben dem sportlichen Erfolg sollen alle teilnehmenden Vereine die Chance bekommen, einen besonderen Preis zu gewinnen. In diesem Jahr waren unter anderem Eintrittskarten für den Freizeitpark Conny-Land in Lipperswil in der Schweiz, für das Planetarium Stuttgart, das Cineplex-Kino Lörrach sowie für das Kindermusical „In 80 Tagen um die Welt“ im „Gloria-Theater“ in Bad Säckingen im Lostopf.

Der Gedanke hinter der Verlosung ist, dass nicht immer nur die stärksten Vereine die besten Preise bekommen sollen, sondern dass auch die Kinder schwächerer Clubs die Chance auf einen Gewinn haben sollen. Immer wieder gibt es auch Stimmen, die fordern, dass die sportlichen Sieger auch die Preise ergattern sollen. Bei der SpVgg hält man jedoch daran fest, die Preise unter allen Teilnehmern zu verlosen. Beim Turnier der E-Jugend wurden diesmal beide Seiten glücklich. Das Turnier gewann die E-Jugend de FC Wehr durch ein 1:0 im Finale gegen den FC Bernau. Bei der Verlosung zog Glücksfee und Bürgermeisterstellvertreter Paul Erhart den FC Wehr als Sieger für die Eintrittskarten des Spassparks-Hochschwarzwald in Schluchsee, den FC Bernau für das Okidoki Kinderland Lörrach und den FC Wallbach – der war im Mittelfeld gelandet – für das Kindermusical im Gloria. Platz drei hatte sich übrigens der FC Zell durch einen Sieg im Siebenmeterschießen über den FC Bergalingen erkämpft.

Bei der F-Jugend gibt es keine Platzierungen, das verbieten die Regularien des DFB. Bei der D-Jugend belegte die SG Schwörstadt Platz eins in dem verminderten Teilnehmerfeld vor der SG Todtmoos und dem FC Wallbach.