Wehr Beim Kinderumzug in Wehr sind die Kleinen kunterbunt in den Straßen unterwegs

Beim Kinderumzug in Wehr sind die Kleinen kunterbunt in den Straßen unterwegs

Der Narrenumzug für Kinder in Wehr erfreut sich großer Beliebtheit, vor allem bei so schönem Wetter.

Den Kindern ihren Narrenumzug zu ermöglichen, bleibt ein großes Anliegen der Narrenzunft in Wehr. Gestartet wurde am Montag um 11.11 Uhr in der Georg-Kerner-Straße. Das erste Ziel ist wie immer die Norvartis gewesen. Dort konnte eine erste Stärkung von den Kleinen und ihren begleitenden Eltern und Großeltern eingenommen werden. Wie jedes Jahr gab es ein kleines Geschenk für jeden verkleideten Narren. Dann zog die Schar etwas ausgedünnt gen Sparkasse und anschließend in das Narrendorf auf dem Talschulplatz.