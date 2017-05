Wehr Bebauungsplan Weckertsmatt: Gemeinderat weist Einwände der Anwohner zurück

Die Bedenken der Anwohner zur Bebauungsplanänderung Weckersmatt hat der Gemeinderat zurückgewiesen. Auf einer Wiese an der Raurikerstraße in Öflingen sollen vier Einfamilienhäuser entstehen.

Eine zweite Runde im Gemeinderat gab es am Dienstag für die bereits im März einstimmig beschlossene Änderung des Bebauungsplans Weckertsmatt. Mehrere Anwohner hatten Bedenken geäußert, die größtenteils von der Verwaltung zurückgewiesen wurden.

Innenraumverdichtung als Langzeitthema stand in der Sitzung wieder auf dem Plan. Bereits im März hatte der Gemeinderat einer Änderung des Bebauungsplans Weckertsmatt zugestimmt. Auf einem Grundstück an der Raurikerstraße in Öflingen hatte der Bauherr unter anderem um eine Erhöhung der zulässigen Traufhöhe um einen Meter gebeten. Mehrere Bürger hatten im Anschluss Bedenken hierzu geäußert: Sowohl die Bebauungsdichte als auch die nun mögliche Traufhöhe von maximal 5,5 Metern würde sich nicht in den Bestand einfügen.

Im Rahmen der Innenraumverdichtung sei die Verwaltung angehalten, bestehende Flächen sinnvoll zu nutzen, wiederholte Bürgermeister Thater hierzu die Argumente der Stadt zur Anpassung des Bebauungsplans. Ein Grundstück dieser Größe mit nur einem Gebäude zu bebauen, entspräche nicht mehr dem heutigen Stand, sagte Bauamtsleiter Thomas Götz. Die Teilung des etwa 2000 Quadratmeter großen Grundstücks sowie die geplante Bebauung mit vier Einfamilienhäusern passe zudem zur besehenden Struktur des Gebiets aus Ein- und Mehrfamilienhäusern. Durch die Erhöhung der möglichen Traufhöhe sowie der angepassten Dachneigung könne der Bauherr nun die vier Einfamilienhäuser mit ausgebauten Dachgeschossen realisieren. Die sei angesichts der Grundstücksgröße von durchschnittlich 500 Quadratmetern sinnvoll und würde sich in die Nachbarschaft einfügen.

Zur Kenntnis genommen wurde der Hinweis des Landratsamtes, dass sich das Baugebiet in der Wasserschutzzone II befände. Außerdem hatte ein Bürger auf eine verdoldete Karstquelle auf dem Gelände hingewiesen. Hier staue sich seit dem Abbruch der vorherigen Bebauung Wasser. Beides müsse im Rahmen einer Baugenehmigung entsprechend beachtet werden, so Götz. Der Gemeinderat schloss sich der Empfehlung der Verwaltung an wies die Einwände hinsichtlich Traufhöhe und Bebauungsdichte einstimmig ab.