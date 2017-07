vor 4 Stunden Justus Obermeyer Wehr Baustelle liegt in den letzten Zügen

Noch in dieser Woche soll die Landstraße 155 in Richtung Rickenbach wieder für den Verkehr freigegeben werden. In den vergangenen sechs Wochen wurden in Höhe des Gasthauses Waldstüble zwei Böschungen saniert, die im Laufe der Jahre immer wieder nachgaben, und mit einer Tiefendrainage versehen.