Wehr Ball der Tanzschule Stengritt in der Stadthalle Wehr kommt gut an

Ball der Tanzschule Stengritt in der Stadthalle Wehr kommt gut an

Egal, ob Foxtrott, Samba oder Walzer: Am vergangenen Samstag schwangen in der Stadthalle rund 230 Teilnehmer das Tanzbein. Sebastian Felix sorgte am Piano für die musikalische Begleitung.

Wehr – Wenn der Frühling ausbricht, ist manch einem zum Tanzen zumute. Der ideale Zeitpunkt also für die Tanzparty der Tanzschule Stengritt. Ralf Stengritt durfte am Samstag etwa 230 Tanzbegeisterte in der Stadthalle Wehr begrüßen; bis in die Nacht saß keiner von ihnen still auf seinem Platz.

Tanzen ist ein Talent, das nicht jedem gegeben ist, wer das Glück hatte, der nutzt gern jede Gelegenheit, um diese Leidenschaft auszuleben. So kamen sie denn reichlich, die Schüler der Tanzkurse, die Stengritt in Schopfheim, Bad Säckingen, Tiengen und St. Blasien gibt – egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene. „Es kommen auch immer wieder viele ehemalige Tanzschüler zu unseren Veranstaltungen“, freute sich Stengritt am Samstag über den Zuspruch.

Tanzen bedeutet auch immer etwas Show und auch da hat der Macher der Tanzabende immer etwas in petto. Am Samstag war es Sebastian Felix, der als Entertainer am Piano unterwegs ist und unter anderem bei solchen Veranstaltungen für gute Laune und etwas Lockerheit bei den Tänzern sorgt.

Viele derer, die an diesen Bällen teilnehmen, gehen keineswegs locker auf die Tanzfläche, sondern überlegen sich vorher ganz genau, welche Schrittfolge sie nun beim Foxtrott, Samba oder Walzer einhalten müssen. Selbst beim Tanzen ist eben noch kein Meister vom Himmel gefallen. Das weiß auch Ralf Stengritt. Deswegen komme es ihm in seinen Kursen vor allem darauf an, Spaß am Tanzen zu vermitteln. Bei vielen seiner Tanzschüler scheint er damit Erfolg zu haben, der Besuch in der Stadthalle Wehr sprach für sich.