Wehr Automobilclub Wehratal feiert 50-jähriges Bestehen

1967 gründete der Metzgermeister Max Raith den Verein, um auch Motorsport "für den kleinen Geldbeutel" zu ermöglichen, wie der Vorsitzende Ekkehard Meroth betont. Nun ist im Sommer eine große Jubiläumsfeier mit Rheinschifffahrt geplant.

Wehr – Das 50-jährige Bestehen kann in diesem Jahr der Automobilclub (AC) Wehratal feiern. Für das Jubiläumsjahr ist im Sommer eine große Feier mit Rhein-Schifffahrt auf dem "Trompeter" für die etwa 50 Mitglieder geplant.

Nach großen Erfolgen im Motorsport steht heute das gesellige Zusammensein im Vordergrund. Lange Zeit war der Verein weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannt, erinnert sich der Vorsitzende Ekkehard Meroth: "In den siebziger Jahren dominierte unser Verein den regionalen und überregionalen Turniersport." Hierbei kommt es nicht auf Geschwindigkeit, sondern auf das besondere Geschick des Fahrers an: Mit dem eigenen Fahrzeug gilt es, einen Parcours zu bewältigen.

"Dieser Motorsport für den kleinen Geldbeutel war damals sehr beliebt. Früher war es auch einfacher, solche Veranstaltungen auszurichten", bedauert Meroth. Heute seien die Umweltauflagen für Motorsportveranstaltungen oftmals sehr hoch, die Kosten übersteigen die Möglichkeiten kleinerer Vereine, so auch der ehemalige Vorsitzende Werner Jehle. Höhepunkte wie eine Slalomstrecke zwischen Wehr und Dossenbach, auf der die Fahrer ihre Fahrkünste zeigen konnten, gehören darum leider der Vergangenheit an, so Meroth.

Angefeuert von den zahlreichen Zuschauern konnten die Fahrer ihr Fahrkönnen zeigen. Selbst Motorsportgrößen wie der damaligen Formel-1-Rennfahrer Marc Surer traten damals in Wehr an. "Bekannte hatten ihn zu einem Turnier mitgebracht. Damals war er noch wenig bekannt, hat aber natürlich prompt gewonnen", erinnert sich Werner Jehle. Heute wird vor allem die Kameradschaft groß geschrieben, so Meroth. Viele der älteren Mitglieder würden mittlerweile lieber den Fahrdienst zu Vereinstreffen nutzen, als sich selbst hinters Steuer zu setzen. Dabei ist sicheres Fahren und das Beherrschen des eigenen Autos auch heute und trotz vieler Assistenzsysteme immer noch hochaktuell, so Meroth. "Darum sind wir immer offen für Interessierte mit neuen Ideen, denn die Liebe zum Automobil ist geblieben!"

Der Automobilclub Wehratal wurde am 10. März 1967 auf Initiative des Metzgermeisters Max Raith gegründet. Dieser hatte sich bereits in einem Vespaclub engagiert und brachte nun die Gründung des Autovereins voran. Von Anfang war man dabei Mitglied im ADAC, der bereits zur Gründungsversammlung einen Vertreter schickte. Den Vorsitz über die damals 30 Gründungsmitglieder übernahm Walter Herberger, sein Stellvertreter wurde Alois Lüttner. Zusammen mit Sportwart Helmut Büche, Schatzmeister Roland Fricker und Schriftführer Fritz Berger war der neue Vorstand komplett. Schon im gleichen Jahr fand die erste große Vereinsfahrt an die französische Côte d'Azur statt, zur Feier der Jumelage mit der Partnerstadt Bandol. Zu den Automobilsportfreunden in Südfrankreich entstand schnell eine enge Freundschaft. Immer wieder trafen sich die Automobilisten zu gemeinsamen Ausfahrten und Ralleyes. Ab 1969 übernahm Werner Jehle die Geschicke des Vereins, gefolgt von Martin Zimmermann. Seit 2000 ist Ekkehard Meroth Vorsitzender.

Der Automobilclub AC Wehratal hat aktuell etwa 50 Mitglieder. Der Vorsitzende Ekkehardt Meroth ist telefonisch unter der Telefonnummer 07762/515 85 und per E-Mail (info@schreinerei-meroth.de) zu erreichen.