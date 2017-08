Autofahrer fährt Schlangenlinien und gefährdet andere Verkehrsteilnehmer

Deutliche Schlangenlinien fuhr ein Autofahrer am Samstag bei Wehr. Dadurch gefährdete er auch mehrere andere Verkehrsteilnehmer, die teilweise ausweichen mussten, um einen Unfall zu vermeiden. Der Grund war ein medizinisches Problem bei dem 67-jährigen Autofahrer.

Wehr – Medizinische Probleme waren laut Polizei offensichtlich die Ursache für einen Polizeieinsatz am Samstagnachmittag in Wehr. Gegen 15.30 Uhr meldeten mehrere Fahrzeugführer über Notruf, dass der Fahrer eines schwarzen Kleinwagens auf der B 518 zwischen Wehr-Nord und Brennet deutliche Schlangenlinien fahre. Teilweise hätte sich das Auto deutlich auf der Gegenfahrbahn befunden, sodass mehrere Motorräder und Autos ausweichen mussten, um einen Unfall zu verhindern. Das Auto konnte festgestellt und angehalten werden. Als Ursache des seltsamen Fahrverhaltens machten die Polizeibeamten hierbei deutliche medizinische Probleme bei dem 67-jährigen Fahrer aus. Die sofort notwendige ärztliche Versorgung erfolgte durch das DRK. Fahrzeugführer, die ausweichen mussten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Säckingen (07761/934-0) in Verbindung zu setzten.