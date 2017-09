Wehr "Autofahren im Alter" Thema bei Infoveranstaltung in Wehr

Bei einer Veranstaltung des St. Elisabeth-Vereins, des Stadtseniorenrats und der Kreisverkehrswacht Waldshut zum Thema Autofahren im Alter wurde klar: Nicht das Alter, sondern der Gesundheitszustand sind ausschlaggebend für die Fahrtüchtigkeit.

„Sicher fit unterwegs“ oder "Autofahren im Alter", das war das wichtige und brisante Thema einer Infoveranstaltung für ältere Mitbürger am Samstagnachmittag im evangelischen Gemeindesaal. Der St. Elisabeth-Verein Wehr und Öflingen sowie der Stadtseniorenrat Wehr hatten in Zusammenarbeit mit der Kreisverkehrswacht Waldshut dazu eingeladen. Und die Resonanz war groß. Wegen der angebotenen zeitaufwendigen Seh- und Reaktionstests war die Besucherzahl auf 40 Anmeldungen begrenzt. Aber nachdem noch 20 Interessenten nachträglich Einlass begehrten ließ der Vorsitzende des St. Elisabethen-Vereins, Hans Loritz, noch nachstuhlen.

Schwerpunkt der Veranstaltung war der Vortrag von Michaela Jehle aus Lauchringen, Polizeibeamtin und Vorsitzende der Kreisverkehrswacht Waldshut zum Autofahren im Alter. „Jeder möchte mit dem Auto so lange wie möglich mobil sein“, sagte Jehle eingangs zu dieser komplexen Thematik. Und so sei es verständlich, dass der Verzicht auf das eigene Autofahren eine nicht einfache Entscheidung sei. Mit dem Alter steige jedoch die Gefahr einen Unfall zu verursachen, darüber müsse man sich bewusst sein oder werden. Die Selbsteinschätzung der eigenen Fahrtüchtigkeit werde dabei oft nicht objektiv genug beurteilt, so die Polizeibeamtin. Ein Fahrsicherheitstraining mit verschieden Tests und Informationen würden hier Aufschluss geben über die Fahrtüchtigkeit und sicheres Fahrverhalten. Die Landes- und auch die Kreisverkehrswacht Waldshut würden hier ein umfangreiches Angebot an Fahrsicherheitstrainings und Fitness-Checks für Seniorinnen und Senioren anbieten, beispielsweise Seh-, Hör- und Reaktionstests.

Ziel dieser freiwilligen Angebote sei, die sichere Fahrtechnik und eigenständige Mobilität so lange wie möglich zu erhalten. Gerade im ländlichen Raum, wo das öffentliche Verkehrsnetz gegenüber den Ballungszentren weniger gut ausgebaut ist, sei es wichtig so lange wie möglich sicher mobil zu bleiben. Um alters- und krankheitsbedingten Einschränkungen in der Beweglichkeit und Fahrsicherheit vorzubeugen könne besonders der Hausarzt Aufschluss geben, riet Michaela Jehle, denn Krankheiten oder Bewegungseinschränkungen könnten zur Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer werden. Neben verlangsamter Wahrnehmungs- und Reaktionsfähigkeit würde die Fahrtauglichkeit oft durch Krankheiten und Medikamente eingeschränkt.

In diesem Zusammenhang informierte Petra Schneider von der Apotheke am Wehrahof über „Medikamente und Autofahren“, was ein nicht zu unterschätzender Faktor in Bezug auf Fahrtauglichkeit sei. Etwa 30 Prozent der Medikamente, auch frei verkäufliche, wie beispielsweise gegen Erkältungen und Schmerzen oder Beruhigungs- und Reisemedikamente, könnten mit Neben- oder Wechselwirkungen die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen. Deshalb sei es wichtig, besonders bei einer Medikamentensteigerung, bezüglich des Autofahrens dies vorher mit dem Arzt abzusprechen. Erst fragen – dann fahren, riet Petra Schneider. Nicht das Alter, sondern der Gesundheitszustand des Fahrers sei sei für eine unfallfreie Teilnahme am Straßenverkehr entscheidend.

Abschließend rechnete Hans Loritz in einem Kurzreferat den Besuchern vor „Was kostet mein Auto“? So würde laut Studien ein gehobener Mittelklassewagen, reche man den Wertverlust hinzu, monatlich zwischen 800 und 1000 Euro kosten und ein guter Kleinwagen bis zu 500 Euro. Bei Verzicht auf ein Auto und der Nutzung von öffentlichen Verkehrsmittel und Taxi, könne man selbst bei deren starker Beanspruchung dieses ersparte Geld bei weitem nicht ausgeben.