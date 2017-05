vor 4 Stunden SK Wehr Auto prallt gegen Motorrad: Schwerverletzter wird mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Eine 18 Jahre alte Autofahrerin ist am Dienstag, 30. Mai, beim Abbiegen in die Schopfheimer Straße mit einem 47 Jahre alten Motorradfahrer zusammengeprallt. Der Mann verletzte sich schwer und wurde mit dem Helikopter in eine Klinik gebracht.