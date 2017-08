Wehr Auto gegen Geländer gedrückt: Fahrer gibt freiwillig Führerschein ab

Mehrere tausend Euro Sachschaden hat ein Autofahrer bei einem Unfall in Wehr verursacht. Er krachte gegen ein anderes Auto und schob dieses gegen ein Geländer

In der Wehratalstraße beabsichtigte am Freitag gegen Abend, ein 70 jähriger mit seinem BMW loszufahren. Vermutlich aufgrund seines Gesundheitszustandes verlor er laut Polizei die Kontrolle über sein Auto und fuhr gegen einen geparkten Suzuki, den er noch gegen ein Treppengeländer drückte. Dabei entstand am Suzuki Totalschaden.

Der Sachschaden insgesamt dürfte mehrere tausend Euro betragen, schätzt die Polizei. Der Unfallverursacher wurde durch dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Er gab seinen Führerschein freiwillig ab.