Bad Säckingen Auftritt der Knaschtbrueder: Balsam für die alemannische Seele

Die Knaschtbrueder verpacken ihre Liebe zur Heimat mit feinsinnigem Humor in ihren Liedern und Texten. Mit ihrem Repertoire haben sie einmal mehr das Publikum in Brandl's Kulturscheune begeistert.

Über den Dinkelberg nach Wehr kommt man, zumindest sprachlich, wohl in eine andere Welt. Und eine gute Adresse, bei der für das leibliche Wohl gesorgt wird, ist dann Brandl’s Kulturscheune im Enkendorf, wo die beiden Schopfheimer Volksbarden Jeannot und Christian Weißenberger am Freitagabend schon zum dritten Mal mit ihren warmen, kräftigen Stimmen und alemannischen Liedern begeisterten. Die meisten ihrer Lieder stammen aus der Feder von Jeannot, der mit feinsinnigem Humor die Liebe zur Heimat in alemannische Geschichten und Lieder verpackt.

Wenn sie von Jeannots Kindheit in Lörrach-Stetten singen, und Jeannot von der „Dammstrooß“ und dem Seppi vom Wiesentäler Hof erzählt, dann haben die Fans sofort die Bilder vom Rheinknie und dem „Tülliger“ im Kopf. Und auch wenn sie als Kinder an der „Dammstrooß“ die Schweizer noch als „natürlichen Feind“ vor der Nase hatten, so haben die beiden Brüder längst Völkerfreundschaft mit den Schweizern geschlossen und viele Songs von Musikern wie Polo Hofer und Toni Vescoli auf Schwizerdütsch in ihr Repertoire aufgenommen. Das Lied „Drom breng mir Blueme solang i Freud cha ha“ war dann auch eine Hommage an den, vor wenigen Wochen verstorbenen Schweizer Mundart Rocksänger Polo Hofer.

„Im Wiesental, do schwätze mir wia d' Schnuure gwachse isch“. Ihre Lieder beschreiben die Menschen und Landschaften der Region im urigsten und doch für alle verständlichen Alemannisch. Ob der Weg von Böllen ins Wiesental oder der Saucenplatz im Schopfheimer Hieber Markt. Mit ihren Texten wird die Region „Heimat“ ziemlich genau abgesteckt. Denn wer was „sägt“ statt „sagt“ muss von der anderen Seite des Dinkelbergs stammen. Dabei ist Alemannisch keineswegs nostalgisch und begrenzt. Jede Sprache verändert und bereichert sich. Seit den 1960er Jahren gibt es in der Region noch ganz andere Ausprägungen der alemannischen Sprache.

Santino, dem Wirt vom Schopfheimer „Kranz“ haben wir offensichtlich das Alemannische mit dem italienischen Akzent zu verdanken. Die Knaschtbrueder haben diesen Akzent wohl in zahllosen „Kranzbesuchen“ studiert und es sind ganz wunderbare Lieder wie „Pandalone mit Ribeli (Cordhosen) und eine Pizza mit Zwiebeli“ oder „Schluckeli“dabei herausgekommen. Im Enkendorf liebt man die beiden Brüder, die ihr berufliches Domizil im ehemaligen Gefängnis von Schopfheim aufgeschlagen haben. Deren Programm richtete sich deshalb immer wieder nach den Zurufen und den Wünschen des Publikums, das einige Texte schon auswendig kann. Inge Hemberger vom Kulturamt in Wehr war deshalb nicht überrascht, dass das Konzert der Knaschtbrüder in kürzester Zeit ausverkauft war.

Der nächste Auftritt der Knaschtbrüder ist am 19. August in Höllstein. Weitere Konzerttermine findet man im Internet unter www.knaschtbrueder.de