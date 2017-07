Wehr Auf dem Weg zur EEA-Zertifizierung: Das will die Stadt Wehr für das Klima tun

Die Stadt Wehr strebt die Zertifizierung mit dem European Energiy Award an. Dafür wartet ein straffes energiepolitisches Arbeitsprogramm auf die Stadt. Erste Maßnahmen wurden jetzt im Gemeinderat vorgestellt. In diesem Zusammenhang können auch Bürger über Carsharing das Elektroauto der Stadt nutzen. Wie das funktioniert, erfahren Sie hier.

Elektromobilität für alle Wehrer Bürger und Ideen für den Klimaschutz im Wehratal – mit dem neuen Klimaschutzkonzept stellte die Stadt sowie Arne Blumberg und Udo Schoofs von der Energieagentur Regio Freiburg am Dienstagabend im Gemeinderat ein umfangreiches energiepolitisches Arbeitsprogramm vor.

Mit dem seit März vorliegenden Konzept, welches zusammen mit der Energieagentur Freiburg aufgearbeitet wurde, sei man bei den Bemühungen der Stadt um eine Zertifizierung mit dem European Energy Award (EEA) einen großen Schritt vorangekommen, freute sich der EEA-Beauftragter der Stadt, Georg Freidel: „Damit können wir unsere Anstrengungen systematisch organisieren, Aktivitäten zielgerichtet durchführen und Potentiale ausschöpfen.“ Seit Februar vergangenen Jahres habe man gemeinsam mit der Stadt Wehr an dem Klimakonzept gearbeitet, berichtet Ingenieur Arne Blumberg.

Nachdem die Energie- und CO2- Bilanz der Stadt sowie die Entwicklungspotenziale erfasst wurden habe man in dem Konzept verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten sowie Projektideen für die kommenden drei bis fünf Jahre zusammengestellt. Tatsächlich stehe Wehr hinsichtlich des CO2- Emissionen im Bundesvergleich schon recht gut da, so Arne Blumberg: Liege der Schnitt insgesamt bei zehn Tonnen pro Kopf und Jahr und in Baden-Württemberg immerhin noch bei 7,5 Tonnen, habe man für Wehr einen Wert von sieben Tonnen CO2-Emissionen pro Kopf und Jahr ermittelt. Das liege unter anderem daran, so auch Projektingenieur Udo Schoofs, dass in Wehr bereits 13 Prozent des Wärmebedarfs über erneuerbare Energien gedeckt werden sowie knapp 24 Prozent des Gesamtstromverbrauchs durch Wind, Wasser und Solar.

Allerdings habe die Stadt selbst mit einem Anteil von nur zwei Prozent am Endenergieverbrauch erst mal keinen direkten Einfluss auf die weitere Entwicklung, so Schoofs weiter.

Die Einbeziehung der Bevölkerung für eine erfolgreiche Umsetzung des Klimakonzeptes sei darum unabdingbar. Hierfür präsentierten die beiden Ingenieure dem Gemeinderat einen umfangreichen Maßnahmenkatalog. Ein hohes Einsparpotenzial von über 50 Prozent sei etwa durch energieeffizientere Haushaltsgeräte möglich, so Blumberg. Auch empfehle sich die Nutzung geeigneter Dachflächen für Photovoltaik und Solarthermie. Durch entsprechende Beratungsangebote für Neubauten und Sanierungen sowie die Festschreibung in kommenden Bebauungsplänen könne hier das vorhandene Potenzial deutlich besser ausgeschöpft werden, so Udo Schoofs.

Anregungen, die von den Gemeinderäten insgesamt interessiert aufgenommen wurden. Schwer tat sich dabei allerdings die CDU-Fraktion mit jeglichen Zwangsmaßnahmen, wie vorgeschriebene Photovoltaikanlagen für Neubauten sowie mit Kosten, die der Stadt durch Beratungen entstehen könnten. „Zu strenge Auflagen können Bauherren auch abschrecken“, gab Christoph Eckert (CDU) zu bedenken. Allerdings sei eine Verpflichtung zu einem gewissen Standard manchmal auch notwendig, wenn man etwas Neues aufbauen will, gaben Karin Gallmann (SPD) und Claudia Arnold (Grüne) zu bedenken.

Seit 2013 nimmt die Stadt Wehr an dem EU-geförderten Zertifizierungsprogramm EEA für kommunale Energie- und Klimaschutzaktivitäten teil. In den sechs verschiedenen Handlungsfeldern von Raumordnung über kommunale Gebäude bis hin zur Beteiligung privater Haushalte sollen die städtischen Aktivitäten klimapolitisch optimiert werden.

Carsharing kommt nach Wehr

Weitere Information im Internet: www.european-energy-award.de

Im Rahmen des Naturparktmarktes und beim Sommer in Wehr konnte man schon in die Elektromobilität reinschnuppern. Nun hat es auch der Gemeinderat einstimmig beschlossen: Das neue Fahrzeug der Stadtverwaltung wird nicht nur mit Strom unterwegs sein, sondern auch allen Bürgern im Rahmen von Carsharing zur Verfügung stehen.