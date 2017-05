Wehr Auf dem Dinkelberg wird mit Eichenmischwald aufgeforstet

Rund 10 000 Pflanzen sollen bis Ende nächster Woche gesetzt werden. Mehrere Funktionen des Waldes sollen erhalten bleiben. Pflanzungen sind Teil der Ausgleichsmaßnahme für den Bau der Autobahn A 98.

Wehr – Rund um die Flienkener Hütte auf dem Dinkelberg werden bei der gegenwärtigen Aufforstung zum großflächigen Eichenmischwald neue Wege beschritten. Alte Fichtenbestände sind abgeerntet, dennoch sind keine großen Kahlflächen entstanden. In den nächsten Jahren werde erst einmal viel Verbissschutz zu sehen sein. Leuchtend mintgrüne Röhren allen Orts. Es droht sonst im Flienkerholz „recht viel Verbiss durch eine zu starke Rehwildpopulation“, wie Stadtförster Georg Freidel diagnostizierte.

„Mondlandschaften nach einer Aberntung sind heute in den Wäldern out“ betonte Bernhard Schirmer, Leiter des Forstbezirks West. Schirmer spricht lieber von einer „Flächenfreilegung“. Ganz bewusst bleiben Stümpfe vom Altbestand stehen. Und für das Ziel eines Eichenmischwaldes wird ein breites Wunschsortiment an unterschiedlichen Baumarten angestrebt. Auf einer Fläche von 4,3 Hektar ist die Durchforstung der älteren Fichtenbestände jetzt abgeschlossen. Die alten Hölzer im heutigen Wehrer Stadtwald sind nach dem Zweiten Weltkrieg als Reparationsleistungen nach Frankreich geliefert worden. Die damalige rasche Aufforstung – überwiegend mit Fichten – gilt heute als klimalabil. Nach „70 Jahren war die Hiebreife erreicht und es stimmte die wirtschaftliche Ernte“, bilanzierte Freidel den Ertrag.

Die zukünftige Hochrheinautobahn A 98 wird auf dem Dinkelberg „hochwertigen Naturraum mit FFH-Gebieten und großen Waldflächen“ durchschneiden, stellte Freidel fest. Nach gültigem Naturschutzgesetz muss dies ausgeglichen werden. Von Seiten der Straßenbauverwaltung sind deshalb schon jetzt entlang der späteren Autobahnstrecke Karsau-Wehr rund 200 Hektar Ausgleichsflächen bestimmt worden. Die Kosten dafür werden vom Bund übernommen. Die Stadt hatte Mitspracherecht bei der örtlichen Auswahl. Der dortige vorweggenommene Umbau zu einem ökologisch wertvollen Waldbestand nütze allen beteiligten Parteien. Sämtliche Arbeiten werden langfristig von einer fränkischen Fachfirma ausgeführt. Rund 10 000 Pflanzen sind dann bis Ende nächster Woche gepflanzt. Mehrere Funktionen des Waldes sollen gezielt erhalten werden.

Sogenannte Hohlbäume für die Fledermauspopulation auf dem Dinkelberg bleiben weithin sichtbar. Die sind in etwa zwölf Meter Höhe abgesägt worden. Ohne Äste sehen sie aus wie alte Leitungspfosten, die jedoch in den nächsten Jahrzehnten Bruthöhlen für den Artenschutz bieten. Dann sind da noch selektierte Altbaumgruppen, wie Buchen, Esskastanie, Wildkirsche oder Douglasie als Schutz für das Wild, „und die sind einzeln ausgewählt worden“ erklärte Schirmer. An den Wegesrändern bleiben zwei Meter hohe Baumstümpfe vorerst für die zukünftige Holzlagerung stehen. Und beim Thema Nutzwald werde immer in anderen zeitlichen Dimensionen geplant, sodass die sogenannten Rückewege auch in 200 Jahren wieder verwendet werden. „Deshalb sind die alten Arbeitswege voll mit Altgeäst“ so Freidel. Die jetzt schon sichtbare „Inselbepflanzung“ ist geplant und so gewollt. Damit wird großflächig eine stabile Eichenwaldkultur gezüchtet.