Wehr Auf dem Bauhof in Wehr ist noch Winter

Nicht der Kalender bestimmt die Jahreszeiten für die Bauhofmitarbeiter, sondern die Einschätzung über Witterungsverhältnisse von Stadtbaumeister Helmut Wunderle. Denn auch zu Ostern wurden schon Räumeinsätze nötig.

Seit gut einer Woche ist Frühling – doch das gilt nicht für jeden in Wehr. Denn wann für den Bauhof der Winter vorbei ist, gibt Stadtbaumeister Helmut Wunderle vor, und nicht der Kalender. „Tatsächlich haben wir auch schon Einsätze zu Ostern gefahren“, erklärt Bauhofleiter Werner Grether die nur auf den ersten Blick kuriose Regelung. Und darum stehen bis auf Weiteres auch Streusalz und Schneeschieber auf dem Bauhof griffbereit.

Die Entscheidung, wann in Wehr offiziell Winter ist, nimmt Wunderle sehr ernst: „Denn wenn Räumzeit ist, bedeutet das für die Mitarbeiter viele Einschränkungen“, klärt der Stadtbaumeister auf. Urlaub gibt es da nur als Ausnahme, Alkohol und langes Aufbleiben sind tabu. Denn wenn geräumt werden muss, so Grether, beginnt die Arbeit auf dem Bauhof schon um 3.30 Uhr. Noch früher ist der Einsatzleiter unterwegs und prüft die Lage zwischen Meierhof, Burgweg und Günnenbach. „Bei fünf Zentimetern Schnee fahren wir los“, so Grether, „wenn es sein muss, auch mehrmals am Tag“. Im vergangenen Winter waren das 21 Einsätze, bei denen die etwa 20 Mitarbeiter Straßen und Gehwege räumen und streuen mussten.

Jeweils vier Fahrzeuge sind auf den Straßen und Gehwegen unterwegs, dazu kommen zwei externe Dienstleister. „Jeder weiß Bescheid, kennt seine Tour und ist mit viel Einsatz dabei“, so Werner Grether und Helmut Wunderle über ihre motivierten Mitarbeiter. Zusätzlich zu Engagement und Fahrzeugen brauchte es allein im vergangenen Winter 225 Tonnen Streusalz, erklärt Wunderle, fast dreimal so viel wie im Vorjahr. Das lag besonders am kalten Jahresanfang, erklärt Bauhofleiter Grether, bis zu 30 Zentimeter Schnee hätten teilweise weggeräumt werden müssen. Knapp geworden ist das Streugut aber noch nie. Auch nicht 2010, als in vielen Städten der Winterdienst eingeschränkt werden musste. „Wir kaufen immer rechtzeitig und reichlich ein, gebraucht haben wir das Salz bisher in jedem Winter“, so Grether.

Eine Alternative zu dem von manchem kritisierten Streugut gebe es nicht. „Splitt haftet einfach nicht genug, verstopft später die Abwasserkanäle und Sinkkästen und muss teuer entsorgt werden“, erklärt Stadtbaumeister Wunderle. Auf Gehwegen habe sich allerdings Schiefergranulat bewährt, so Grether. Regelmäßig informieren sich die Mitarbeiter auf Weiterbildungen über die aktuellen Trends zur Schneeräumung. Doch eine Alternative zu Räumschild und Salz gebe es noch nicht, so die Beiden mit einem Augenzwinkern. Wer nun weiße Ostern befürchtet: Der Bauhof hat bereits die Parkbänke ausgemottet, bald ist also auch in Wehr der Winter offiziell vorbei.