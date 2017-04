Wehr Auch die Wehrer SPD will neuen Kindergarten

Die Standortdiskussion geht weiter

Sehr kritisch sieht die SPD-Fraktion im Wehrer Gemeinderat den Standort-Vorschlag der CDU für einen neuen Wehrer Kindergarten am Ende der Austraße, den die Christdemokraten in der vergangenen Woche der Öffentlichkeit vorstellten. „Aufgrund der nahen Gewerbeansiedlung und dem benachbarten Feuerwehrgerätehaus mit dem Hubschrauberlandeplatz halten wir diesen Standort für einen Kindergarten ungeeignet“, reagiert die SPD-Fraktionsvorsitzende Karin Gallmann in einer Stellungnahme gegenüber unserer Zeitung auf den Vorschlag. Schon der bestehende Kindergarten In der Au sei nicht optimal an diesem Standort, so Gallmann. „Dieser Kindergarten wurde seinerzeit als Provisorium geplant. Daraus sind mittlerweile Jahre geworden.“ Vor allem die räumliche Trennung des Außengeländes vom eigentlichen Kindergarten sei für die Kinder und das Personal alles andere als optimal. Dies könne auch ein Neubau auf der Wiese einige Meter weiter wohl nicht ändern. Lastwagenverkehr, Lärm durch Feuerwehreinsätze und Hubschrauberlandungen seien für die betreuten Kinder sehr gewöhnungsbedürftig. Probleme sieht sie auch durch den Klingenbach, der bei Starkregen anschwillt und immer wieder Land mitreißt.

An der grundsätzlichen Notwendigkeit eines Kindergarten-Neubaus besteht aus Sicht der SPD aber kein Zweifel. „Der Kindergarten in der Au samt Außenanlage entspricht heute nicht mehr den Ansprüchen moderner Pädagogik. Ein Neubau ist zwingend angesagt“, so Karin Gallmann. Ihre Fraktion will sich deshalb mit eigenen Vorschlägen in die seit vergangener Woche öffentliche Standortdiskussion einbringen. Bei der Stadtverwaltung hat Gallmann selbst vier mögliche Standorte genannt, die dort auf ihre Geeignetheit geprüft werden sollen. Möglich hält sie einen Kindergartenneubau beispielsweise im unteren Bereich der Meierhofstraße, in der Storchenstraße oder in der Bündtenfeldstraße.

Offen steht sie auch dem Vorschlag der Stadtverwaltung gegenüber, die auf dem Areal des früheren Krankenhauses in der Georg-Kerner-Straße ein Familienzentrum mit integrierter Kindertagesstätte errichten will. Die Bedenken der CDU, dass hier für einen Außenbereich mit Spielgeräten zu wenig Platz sei, teilt Gallmann nicht.

Vor einer Standortentscheidung müsste der Gemeinderat aus Sicht der SPD allerdings noch andere offene Fragen klären: Will die Stadt ein Familienzentrum? Mit welchem Konzept, Angebot und Träger? Wer tritt als bauherr auf? All diese Fragen müssten für eine vernünftige Planung berücksichtigt werden. „Ein Familienzentrum funktioniert nur in Verbindung mit einem Kindergarten“, ist sich Karin Gallmann jedenfalls sicher.