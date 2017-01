Wehr Atdorf-Verhandlungen beginnen am Dienstag

Die Einwendungen gegen das geplante Pumpspeicherwerk Atdorf werden in der Seebodenhalle abgearbeitet. BUND kündigt eine Aktion an.

Nicht nur Umweltschützer düften ab kommenden Dienstag ihre Augen auf die Wehrer Seebodenhalle richten: Dort beginnt ab 9.30 Uhr die dreiwöchige Erörterungsverhandlung zum Planfeststellungsverfahren für das Pumpspeicherwerk Atdorf, dass das Schluchseewerk errichten will. Deutlich über 1000 Personen und Organisationen haben von ihren Recht Gebrauch gemacht, Einwendungen gegen die im vergangenen Jahr offengelegte Planung vorzubringen. Diese Einwendungen wrden nun von der Planfeststellungsbehörde – dem Landratsamt Waldshut – thematisch geordnet abgearbeitet.

Hier die Übersicht über die geplanten Themen der ersten Woche: Am Dienstagvormittag geht es nach der Vorstellung der Teilnehmer um die Vorstellung des Vorhabens, die Eingangsstellungnahmen der Kommunen, der BI Atdorf und der Verbände. Nachmittag stehen grundsätzliche Verfahrensfragen und die Frage der Zuständigkeit und Unabhängigkeit der Behörde auf der Agenda. Am Mittwoch, 11. Januar: Der Rechtsrahmen und die Planrechtfertigung, allgemeine Einwendungen gegen das Projekt. Konkreter Bedarf für das Pumpspeicherwerk am gewählten Standort. Donnerstag, 12. Januar: Prüfung von Standortalternativen, Raumordnungsverfahren und Zielabweichung. Freitag, 13. Januar: Eingriffe in Gewerbebetriebe (beispielsweise Kliniken und Tourismus). Inanspruchnahme von Flächen, Möglichkeit von Enteignungen. Die Einwendungen der Grundstücksbesitzer, deren Flächen von Ausgleichsmaßnhamen betroffen sind und von der Schluchseewerk AG in Anspruch genommen werden sollen, werden am Samstag, 14. Januar behandelt.

Unmittelbar vor Beginn der Verhandlungen am Dienstagmorgen hat der BUND-Landesverband Baden-Württemberg eine öffentlichkeitswirksame Aktion angekündigt: Mitglieder des BUND tragen dabei die gefährdeten Tierarten symbolisch zu Grabe. In übergroßen Traueranzeigen und Fotografien zeigen sie, welche Tiere nach Ansicht der Umweltaktivisten gefährdet sind. (job)