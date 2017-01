Wehr Atdorf-Staudämme stehen im Fokus

Die Bürgerinitiative Atdorf bezweifelt die Sicherheit der Absperrbauwerke des Haselbeckens. Experten widersprechen.

Halten die Speicherbecken eines Pumpspeicherwerks Atdorf auch unter extremsten Belastungen – wie Erdbeben, Hangrutschen und Starkwinden – stand? Mit dieser Frage beschäftigten sich die Beteiligten des Erörterungsverfahrens für das Projekt der Schluchseewerk am gestrigen Dienstag. Wie erwartet gingen die Meinungen von Atdorf-Befürwortern und -Gegnern weit auseinander. Walter Schmidt hatte sich für die Bürgerinitiative Atdorf (BI) in die vom Schluchseewerk beauftragten Gutachten eingearbeitet. Aus seiner Sicht bestehen durchaus Zweifel an der Aussage des Bauherren, dass das Überspülen der Dämme im Extremfall ausgeschlossen sei. Insbesondere die Berechnungen für die Absperrbauwerke des Haselbeckens nordöstlich von Brennet zweifelte Schmidt an. Bei einem Hangrutsch auf der Westseite des Beckens sehe das Gutachten eine maximale Wellenhöhe von 1,60 Meter. Diese werde von dem 1,70 Meter hohen Freibord, also dem Sicherheitsabstand zwischen maximalem Stauziel und Dammkrone, nur knapp aufgefangen. Schmidt kritisierte zum einen, dass das Gutachten nur von einem oberirdischen Hangrutsch ausgehe. Außerdem seien die Experten bei ihren Betrachtungen lediglich von einem einzelnen Extremereignis zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgegangen, also entweder ein Erdbeben, wie es etwa alle 2500 Jahre vorkommt, oder Sturm oder Hangrutsch. Bei einer Summierung mehrerer Extremereignisse seien die berechneten Sicherheitsabstände deutlich zu gering. "Dass das Schluchseewerk davon ausgeht, dass bei einem Erdbeben gar kein Wind weht, ist schon etwas heftig", so der BI-Vertreter. Er forderte eine Untersuchung für das Katastrophenszenario, dass einer der Dämme von mehreren Flutwellen überspült wird und "drei Millionen Kubikmeter Wasser in Richtung Wallbach stürzen". Schmidt warf der Schluchseewerk AG vor, sich nicht an die Din-Normen zu halten.

Dem widersprach Atdorf-Projektleiter Christoph Giesen energisch: "Wir haben die Din eingehalten und haben dies auch mehrfach nachgewiesen. Wenn das nicht Ihren Vorstellungen entspricht, tut es mir leid." Jedes Extremereignis für sich sei schon sehr unwahrscheinlich, in der Summe potenziere sich diese Unwahrscheinlichkeit noch. Wie Jörg Gantzer als Leiter des Planfeststellungsverfahrens erklärte, könne nicht jedes Restrisiko ausgeschlossen werden. Spätestens im Bauplanungsverfahren werde das Schluchseewerk aber eine Flutwellenbetrachtung für den "worst case" vorlegen müssen. Wie Michael Fink vom Schluchseewerk erläuterte, trete der Zustand eines randvollen Beckens ohnehin nur als Sonderfall auf. In 99 Prozent der Fälle sei zwischen dem tatsächlichen Wasserspiegel und dem maximalen Stauziel ein Abstand von mindestens zehn Metern.