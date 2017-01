Wehr Atdorf-Erörterung hat begonnen

Mit einer Protestkundgebung der Umweltschutzorganisation BUND begann am morgen in Wehr die Erörterung für das geplante Pumpspeicherwerk Atdorf. Die Demonstranten tragen symbolisch einige seltene Tierarten zu Grabe, deren Lebensraum durch das Milliardenprojekt der Schluchseewerk AG zerstört werde. Dazu zählen beispielsweise die Mopsfledermaus, die Gelbbauchunke oder der Schmetterling Spanische Flagge.

Nach Ansicht der BUND-Landesgeschäftsführerin Sylvia Pilarsky-Grosch sei durch der beiden Speicherbecken der Wasserhaushalt der Natur gefährdet. Der gesellschaftliche Nutzen der Wasserspeicher sei hingegen gering. „Ein Pumpspeicherkraftwerk war in der alten Energiewelt vielleicht eine sinnvolle Speicherart. Doch es wird den Anforderungen der Zukunft mit Erneuerbaren Energien nicht gerecht. Wir brauchen keine weiteren Kurzzeit-Stromquellen. Wir brauchen Energiespeicher, die mehrere sonnen- und windarme Tage überbrücken können“, so Pilarsky-Grosch. DER BUND fordere daher, dass die Genehmigung nicht erteilt werde.

In den kommenden drei Wochen werden die Planungsunterlagen sowie die Einwendungen von Kommunen, Verbänden und Bürgern gegen das Projekt in der Wehrer Seebodenhalle erörtert. Das Pumpspeicherwerk Atdorf ist das derzeit größte in Planung befindliche Bauprojekt Deutschlands.