Wehr Anwohner löscht Flächenbrand

In Wehr hantieren leichtsinnige Jugendliche trotz Trockenheit mit Feuer.

Glimpflich ausgegangen ist ein Flächenbrand am Sonntagnachmittag in Wehr. Kurz nach 15 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass Im Hemmet eine Grasfläche direkt neben der Straße brenne. Während eine Streife anrückte, ergriff ein Anwohner von sich aus die Initiative und löschte den Brand mit einem Feuerlöscher. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass zwei Jugendliche den Brand ausgelöst hatten. Sie hatten Grashalme in einen Plastikbecher gefüllt und angezündet. Eine plötzliche Windböe wehte den Becher auf eine trockene Grasfläche, die sofort Feuer fing.