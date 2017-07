Wehr Anne-Sophie Mutter ehrt bildende Künstler

Star-Geigerin überreicht Lothar-Späth-Förderpreis in der Wehrer Stadthalle

Ein Kulturereignis, das in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich ist und besonders die Vielseitigkeit des künstlerischen Schaffens in das Bewusstsein ruft, war auch in diesem Jahr die Verleihung des Lothar-Späth-Förderpreises für Menschen mit geistiger Behinderung, die am vergangenen Samstag in der Wehrer Stadthalle stattfand. Mit Anne-Sophie Mutter, welche erstmals die Preise überreichte, stand nicht nur eine weltbekannte Musikerin auf der Bühne, sondern auch eine leidenschaftliche Unterstützerin der Inklusion. „Sie können uns allen zum Vorbild werden. Ihrer Konkurrenz möchte ich mich nicht stellen wollen“, huldigte Mutter in ihre bildenden Künstlerkollegen.

Was auf den ersten Blick, wie eine leichthändige Skizze erscheint, offenbart seine Raffinesse im zweiten Blick: das Siegerbild von Yasmin Calabretti. Die feinen Konturen, die architektonischen Details und Proportionen, die sich hinter dem oberflächlichen Eindruck verbergen machen aus der vermeintlich einfachen Zeichnung ein komplexes und preisgekröntes Werk. Calabretti und die anderen Preisträger waren die strahlenden Sieger des Abends. Mit einem bildnerischen „Besuch aus dem Expressionismus“, wie Jurymitglied Elena Romanzin es formulierte, schaffte es Frank Lohmann auf den zweiten Rang der Preisträger. Der dritte Preis ging an Juliane Amann, deren Werk wegen seiner Aussagekraft ausgezeichnet wurde. Die Freude über die Preise und die einzigartigen Werke, die sie auszeichnen, war bei denjenigen, die sie entgegennahmen ebenso groß, wie bei denjenigen, die sie verliehen. „Ich bewundere ihre Arbeiten und ihren Mut, an einem Wettbewerb teilzunehmen“, so Mutter anerkennend.

Obgleich die berühmte Tochter der Stadt vordergründig als Unterstützerin des Förderpreises in ihre Heimatstadt Wehr gekommen war, bekamen die Gäste in der vollbesetzten Stadthalle eine Kostprobe ihres virtuosen Geigenspiels zu hören. Gemeinsam mit den Öflinger Nachwuchsmusikerinnen Sophie, an der Violine, und Leonie Bühler, am Klavier, spielte sie eine Komposition von Johann Sebastian Bach. Zu Ehren von Lothar Späth, der im vergangenen Jahr verstorben ist, führte Mutter mit ihrer gefühlvoll sinnlichen Interpretation von „Ave Maria“ zu Gänsehaut.

Vor elf Jahren hat Späth den Kunstförderpreis, der mittlerweile durch die gleichnamige Stiftung, sowie die Stadt Wehr getragen wird, ins Leben gerufen. Seither ist er ein Symbol für das Miteinander, was dem ehemaligen Ministerpräsidenten stets ein Anliegen war. „Und welches Medium eignet sich besser als Kunst?“, so Bürgermeister Michael Thater. Bundesweit hat sich der Preis als ein beispielhaftes Konzept etabliert. Rund 277 Einsendungen aus Deutschland und der Schweiz haben die Jury allein in diesem Jahr erreicht. „Es ging um die ästhetische Qualität der Werke. Die Auswahl ist uns nicht leicht gefallen“, erläuterte Romanzin, die neben Lilot Hegi und Kitty Schaertlin die Jury komplettierte. Die Fachkompetenz und die Tradition des namhaften Förderpreises unterstreichen auch die Qualität der Auszeichnung selbst, die Menschen mit geistiger Behinderung neue Chancen ermöglicht. Mutter, als langjährige Weggefährtin von Späth, ist prädestiniert den Preis in seinem Namen fortzuführen und verrät: „Ich freue mich schon auf nächstes Jahr.“

Bildergalerie im Internet: