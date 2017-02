Wehr Anna Mantua holt Wanderpokal

Hinter der Ortsgruppe Wehr des Deutschen Schäferhundevereins liegt ein erfolgreiches Jahr. Durchweg alle Hundeführer und Hundeführerinnen kehrten mit guten Platzierungen und hohen Punktezahlen von den Prüfungen zurück. Und fast jeden Monat waren diese an einer Veranstaltung vertreten, wie bei der 83. Hauptversammlung zufrieden festgestellt wurde.

In ganz Südbaden sei man mit den Vierbeinern unterwegs gewesen, um sich der Konkurrenz und den kritischen und prüfenden Blicken von Fachleuten zu stellen, wie Anna Mantua die OG-Vorsitzende ausführte. In Wehr selbst gab es in 2016 zwei Leistungstests. Eine im Frühjahr und eine im Herbst, bei denen jedes Mal Mitglieder des gastgebenden Hundesportvereines den Tagessieger stellten.

Von der Ortsgruppe Wehr war in den vergangenen Jahren besonders Anna Mantua erfolgreich. Nachdem diese nunmehr zum dritten Mal den Wanderpokal als jeweils Jahrespunktebeste erfolgreich verteidigen konnte, ging er endgültig in den Besitz der Vorsitzenden über. Ab sofort ist das Rennen um eine neue Trophäe eröffnet. Im Mai bei der Frühjahrsprüfung geht es wieder in Wehr um Punkte, ein weiteres Mal im Oktober, bei der Herbstprüfung. Die Landesgruppe Baden hat das Jahr 2017 wieder voll mit Veranstaltungen belegt. Besonders von Interesse dürfte dabei der für Ende April terminierte Siebenländer-Wettkampf in Eschenbach sein. Aktiv will man aber an vielen Prüfungen und Lehrgängen teilnehmen.

Der Wehrer Verein hofft im Gegenzug mit seinem Angebot eine gute Resonanz bei Hundeführern wie Hundefreunden zu finden. Diese sei 2016 recht gut gewesen. Volle Teilnehmertableaus und etliche Zuschauer konstatierte Anna Mantua in ihrem Rückblick bei den zwei Prüfungen. Und besonders erfreut zeigte sie sich über die fünf Neuaufnahmen in diesem Jahr. 65 Mitglieder gehören nunmehr dem Verein an. 43 davon sind beim Hauptverein gemeldet, 22 bei der Ortsgruppe. Mantuas besonderes Lob galt den Schutzdiensthelfern und der Leitung der Hobbygruppe.

Alles laufe dort gut. Schriftführerin Sabine Schultheiß ergänzte den Bericht der Vorsitzenden mit genaueren Angaben zum Jahresprogramm. Zuchtwartin Gabriele Egger berichtete über den Hundebestand. 15 Rüden und neun Hündinnen zählt die OG. Übungswartin Nicole Botta holte etwas weiter aus und kam zu dem Fazit, dass die Zusammenarbeit mit allen Hundbetreuern und -führern gut klappe. Rechner Jürgen Baumgart konstatierte ein finanziell gutes Jahr. Dennoch beschloss die Versammlung den Jahresbeitrag um fünf Euro auf jetzt 20 Euro zu erhöhen. Ohne Probleme wurden die drei Delegierten für die Landesgruppen-Versammlung gefunden. Die Wehrer OG werden Anna Mantua, Achim Gralow und Sabine Schultheiß vertreten. Und auch die Ersatzleute waren schnell gewählt. Keine Zustimmung fand der Antrag auf Beschaffung einer Benzinheckenschere. Zu teuer im Verhältnis ihrer minimalen Verwendung, meinte die Vorsitzende. Jetzt will man sich eine ausleihen.

Schäferhundeverein

Die Ortsgruppe Wehr des Deutschen Schäferhundevereins wurde 1934 gegründet. Sie zählt 65 Mitglieder. Vorsitzende ist Anna Mantua, Telefon 07761/577 93.

Weitere Infos unter: www.svogwehr.de