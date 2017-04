Wehr Angelvereine vom gesamten Hochrhein kooperieren bei der Jugendarbeit

Nachwuchsfischer von Angelvereinen am gesamten Hochrhein treffen sich zu gemeinsamen Aktivitäten, so jüngst beim ASV Wehr zum Angeln mit selbstgebauten Ködern und zum Grillen.

"Mensch, Umwelt und Angelfischerei – gemeinsam mehr erreichen" – unter diesem Leitspruch starteten die Angelvereine am Hochrhein Ende 2016 eine Kooperationsgruppe für jugendliche Mitglieder. Die Kooperationsgruppe wurde vom Angelsportverein Wehr mit den Angelsportvereinen Bad Säckingen, Rheinfelden Schwörstadt, Murg/Laufenburg, Fischereiverein Grenzach, Angelfreunde Steinenstadt und Wiesental ins Leben gerufen. Ziel ist es, mehr Jugendliche für den aktiven Naturschutz zu gewinnen und ein Bindeglied zwischen den Generationen zu schaffen. Gemeinsame Projekte in der Hege und Pflege der Gewässer in der Region stehen dabei im Vordergrund. Die zweite gemeinsame Aktion wurde kürzlich in Wehr gestartet. Unter strahlend blauem Himmel trafen sich knapp 40 Personen zum Angeln am Wehratal-Stausee, teilen die Angler mit.

Die selbstgemachten Köder, die unter Anleitung von Dirk Biermann (Vorstand ASV Rheinfelden) hergestellt wurden, kamen zum Einsatz. Allerdings erwischten die Angler nur drei Forellen. Trotzdem klang der Tag mit einem gemeinsamen Grillen am Vereinsheim des ASV Wehr gemütlich aus.

Alle Vereine in der Kooperationsgruppe haben eine eigene Jugendgruppe mit einem vielseitigen Jahresplan, den die Jugendleiter erstellen. Zum Jahresplan kommen alle Kooperationstermine hinzu. Die Altersstruktur der Zielgruppe liegt zwischen zehn und 18 Jahren, mit dem Erwerb des Jugendfischereischeins können die Jugendlichen an den Gewässern die Angelfischerei unter Aufsicht betreiben, dies gilt bis zum 16. Lebensjahr. In dieser Zeit, zwischen dem zehnten und 16. Lebensjahr, sollte die Fischereiprüfung abgelegt werden. Die jungen Erwachsenen helfen dann aktiv bei der Betreuung der Jüngeren in den Vereinen.

Kontakt

Für interessierte Jugendliche gibt es in den Vereinen Ansprechpartner. ASV Wehr: Andreas Gallmann, 07762/807 58 58; ASV Bad Säckingen: Raymond Vöstel, 07763/65 31; ASV Schwörstadt: Rainer Mertel, 07761/507 32; ASV Rheinfelden: Phillipp Ganzmann, 07623/903 90 22; ASV Murg-Laufenburg: Christian Letfuß, 07763/56 58; Fischereiverein Grenzach: Markus Braun, 07624/803 23; Angelfreunde Wiesental: Christoph Ebi 07625/9119 95; Angelfreunde Steinenstadt: Tristan Müller 07625/91 19 95.