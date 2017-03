Bad Säckingen Angelsportverein Wehr ernennt fünf Ehrenmitglieder

Der Angelsportverein Wehr hat in seiner Hauptversammlung fünf Mitglieder zu Ehrenmitglieder ernannt. Das Engagement für die Stadt und die Kontinuität bei Vorstandsämtern haben Bürgermeister Michael Thater und den Vorsitzenden des Kreisverbandes, Patrick Schnurr, beeindruckt.

Beim Angelsportverein Wehr (ASV) kennzeichnet Kontinuität bei der Besetzung im Vorstand das Vereinsleben. Dies zeigte sich deutlich bei der Hauptversammlung im Vereinsheim unterhalb des Wehra-Stausees. Der seit zehn Jahren amtierende Vorsitzende Winfried Eckert ernannte fünf jahrzehntelange Vereinsangehörige zu Ehrenmitgliedern.

Erstaunt über die Stetigkeit im Vorstand war auch der Vorsitzende des Kreisverbandes Waldshut im Landesfischereiverband, Patrick Schnurr. Er zeichnete drei, jahrzehntelang im Vorstand tätige, Amtsinhaber mit dem goldenen Ehrenzeichen des Landesfischereiverbandes aus. Auch Bürgermeister Michael Thater unterstrich die Kontinuität bei der Besetzung der Vorstandsämter. Der ASV zeige zudem Verantwortung bei den Fischgewässern und bereichere mit verschiedenen Aktivitäten das gesellschaftliche Leben.

Über das vergangene Vereinsjahr zog Winfried Eckert eine erfreuliche Bilanz. Der Verein habe die größeren Baumaßnahmen nun abgeschlossen und die Vorhaben finanziell positiv bewältigt. Dies konnte man aber nur dank des traditionellen Fischerfestes sowie der Fischverkäufe an Ostern und Weihnachten stemmen. Erfreulich verlaufe auch die Wiederbelebung der Bewirtung am Freitagnachmittag in der Fischerhütte. Der Dank des Vorsitzenden galt seinen Vorstandskollegen und den aktiven Mitgliedern für die tatkräftige Unterstützung.

Thomas Grethler, zuständig für die Fischzucht, gab einen Überblick über den Zuchtverlauf und die unterschiedlichen, aber zufriedenstellenden Wassertemperaturen in der Zuchtanlage. Jugendwart Andreas Gallmann berichtete über die Aktivitäten mit der 15-köpfigen Jugendabteilung, wie zum Beispiel über die neuen Workshops, welche die Jugendarbeit zusätzlich beleben würden. Kassenwart Waldemar Albiez gab einen Überblick über Einnahmen und Ausgaben. Auch bei den Festen habe man gut gewirtschaftet, stellte er erfreulich fest. ASV-Gründungsmitglied Helmut Stratz erhielt daraufhin die einstimmige Entlastung des Vorstandes.

Zu Ehrenmitgliedern wurden Thomas Grethler, Günter Hierholzer, Werner Frei, Roland Gampp und Jürgen Bildstein ernannt. Für ihre jahrzehntelange Vorstandstätigkeit wurden Winfried Eckert, Heinz Schmitz und Günter Hierholzer mit dem goldenen Ehrenzeichen des Landesfischereiverbandes ausgezeichnet. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Rolf Gut, Günter Hierholzer, Peter Müller und Robert Stratz. Manfred Mutter gehört dem Verein seit 20 Jahren an, seit 10 Jahren halten Oliver Bortchen, Joachim Pfeiffer, Michael Gross, Andreas Lehmann, Victor Miroenko, Thomas Müller, Nina Senger und Jonathan Theismann dem Verein die Treue.

Der Verein

Im Jahre 1971 gegründet, zählt der Angelsportverein derzeit 164 Mitglieder, davon 15 Jugendliche. Das Einzugsgebiet erstreckt sich von der Meier-Säge im mittleren Wehratal über den Wehra-Stausee bis hin zur Wehramündung in den Rhein. Vorsitzender ist Winfried Eckert. www.asvwehr.de