Wehr Angebliche Rauchsäule in Wehr erweist sich als Dampfwolke

Angebliche Rauchsäule in Wehr erweist sich als Dampfwolke

Polizei kann Missverständnis schnell klären.

Eine harmlose Erklärung gab es am Donnerstag für ein bei Wehr im Waldgebiet im Bereich Haldenweg/Fernsehturm vvon Beobachtern kurz vor 10 als brennende Rauchsäule gemeldetes Ereignis: Was aus der Ferne tatsächlich wie Rauch aussah, entpuppte sich bei der Überprüfung durch die von Anrufern verständigte Polizei als ungefährliche Dampfwolken, die sich bei Reinigungsarbeiten an Hochspannungsmasten durch den Einsatz von Dampfstrahlern gebildet hatten. Die ebenfalls informierte Feuerwehr musste nicht tätig werden.