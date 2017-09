Wehr An der Talschule fällt bald der Startschuss für das neue Schuljahr

Schulleiterin Sonja Dannenberger und ihr Team von der Talachule haben noch viel zu tun vor dem Beginn des Schuljahres. Organisatorisch stehen einige Veränderungen an.

Für 73 Erstklässler in Wehr und Öflingen läuft der Countdown: Nächste Woche geht die Schule los. Für Rektorin Sonja Dannenberger gilt es zusammen mit ihren Kollegen bis dahin noch, einen neuen Bildungsplan, zwei Inklusionsklassen und Kooperationsstunden in die Stundenpläne für die 248 Schüler zusammenzubringen.

Während die Wehrer Grundschüler noch die letzten Tage der Sommerferien genießen, haben ihre Lehrer an der Talschule bereits alle Hände voll zu tun: Es gilt, den Stundenplan für die elf Klassen und 19 Lehrkräfte zu organisieren. Bereits seit vergangenem Jahr gibt es dank des neuen Bildungsplans mehr Stunden für Mathematik und Deutsch. In diesem Jahr dürfen sich die Schüler der dritten Klassen über zwei Stunden Musikunterricht pro Woche freuen, „eine sehr gute Ergänzung zu unserer musischen Ausrichtung“, freut sich Sonja Dannenberger.

Zudem wird es in Kooperation mit der Musikschule auch eine neue AG für Gitarre als Liedbegleitung geben, so die Rektorin. Weitergeführt werden die AGs für Trommel, Flöte und Akkordeon. Das erfolgreiche Konzept der Kooperationsstunden soll im kommenden Schuljahr weiter ausgebaut werden. Dies bringt aber auch Herausforderungen bei der Gestaltung des Stundenplans mit sich, erklärt Danneberger. Während der Kooperationsstunden läuft der Unterricht für Deutsch und Mathematik in den verschiedenen Klassen parallel. So können klassenübergreifend Gruppen gebildet werden und die Lehrer können gezielt fördern und unterstützen, erläutert die Schulleiterin das Konzept.

Personell gibt es nach den Neueinstellungen des vergangenen Jahres wenig Veränderungen. Die ehemalige Referendarin Nadine Callegaro bleibt in Wehr und wird ab nächster Woche als Lehrerin eine Inklusionsklasse übernehmen. Unterstützung gibt es im kommenden Schuljahr durch Felicitas Schmidt: Die Wehrerin wird ein Freiwilliges Soziales Jahr an der Talschule verbringen. Vielleicht trifft die junge Frau dann auch auf alte Bekannte aus der eigenen Schulzeit: Erstmalig bietet die Schulsozialarbeit in diesem Schuljahr Projekte an der Talschule an.

Bisher konzentrierte sich die Arbeit der Schulsozialarbeiter auf die weiterführenden Schulen. Auch dank des Einsatzes von Sonja Dannenberger können nun auch jüngere Schüler profitieren. „Geplant ist Sozialtraining für die dritten und vierten Klassen sowie ein gemeinsamer Elternabend“, erklärt die Schulleiterin. Termine, welche die Schüler dann gleich in ihre neuen Schulplaner eintragen können. Das Büchlein wird ab nächster Woche erstmals an alle Schüler ausgegeben und enthält neben Kalender und Stundenplan auch Platz für Hausaufgaben und Lehrernotizen für die Eltern, erläutert Dannenberger.

Der Schulplaner werde bereits an anderen Schulen mit Erfolg genutzt und kann dank vier Sponsoren und Förderverein nun auch in Wehr eingeführt werden. Viel Arbeit also noch, bis die Talschule am 11. September wieder ihre Pforten öffnet. Aber Dank des gut eingespielten Teams, so Dannenberger, sei das kein Problem. Auch die Mehrarbeit durch ihre kommissarische Leitung der Schwörstädter Schule am Heidenstein schaffe sie vor allem dank ihrer engagierten Mitarbeiter sowie ihrer engagierten Konrektorin Birgit Basler.

Suche nach Helfern

Für Mittagstisch und Übungszeit sucht die Talschule noch Betreuer. Neben Eltern und Großeltern können sich auch ältere Schüler hier etwas dazuverdienen, so Sonja Dannenberger. Interessenten können vormittags unter 07762/70 87 90 oder per E-Mail (sekretariat.talschule@schulen-wehr.de) Kontakt aufnehmen.