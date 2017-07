Wehr Abschluss an der Werkrealschule in Wehr: 42 Schüler erhalten Zeugnisse

Abschluss an der Werkrealschule in Wehr: 42 Schüler erhalten Zeugnisse

42 Schüler der beiden 9. Klassen der Werkrealschule erhalten ihr Abschlusszeugnis. Der Schulchor umrahmt Feier.

Wehr – In einem feierlichen Rahmen wurde den 42 Schüler der beiden 9. Klassen der Werkrealschule ihr Abschlusszeugnis übergeben. Die Feier wurde mit Liedern vom Schulchor unter der Leitung von Annette Frey und Andreas Dammers umrahmt.

Schulleiter Andreas Bosch ging in seiner Ansprache auf die Bemühungen der Schule ein, den Schülerinnen und Schülern brauchbares Werkzeug mitzugeben, um im Leben sowohl persönlich, wie zwischenmenschlich und auch beruflich zu bestehen.

Er erinnerte die Jugendlichen daran, die Dankbarkeit nicht zu vergessen und sich klarzumachen, dass vieles der eigenen Leistung zu verdanken ist, aber ebenso der Hilfe von Eltern, oft auch Großeltern, Lehrern, dem ganzen Netzwerk Schule, der Gemeinde und anderen außerschulischen Helfern.

Eine besondere Ehrung erhielt der Schüler Lukas Testa. Kathrin Huber-Sheik vom Förderverein der Schule überreichte ihm in einer heiteren Laudatio den Musikpreis. Lukas hat während seiner gesamten Schulzeit zuverlässig den Schulchor bei verschiedenen Festen und Feiern mit seinem Trompetenspiel begleitet und war auch Mitglied der Schülerband „Walthers Wilder Haufen“.

Birgit Lehmann, die zusammen mit der Schulsozialarbeit für die Ausbildung der Schülerstreitschlichter und -schlichterinnen zuständig ist, überreichte Lukas Booz, Eric Burger, Leon Dombrowski, Elina Eckert und Shawnee Schulz ihr Zertifikat. „Ihr habt Zeit und Geduld für eure Mitschüler und Mitschülerinnen aufgewendet und euch so bereichernd in das Schulleben eingebracht. Gleichzeitig habt ihr eure eigene Sozialkompetenz geschult und so auch für euch persönlich etwas dazugelernt“, so Lehmann in ihrem Dank an die Streitschlichter.

Zum Schluss bedankten sich die beiden Klassenlehrerinnen Annette Frey und Walburga Manthey bei den Elternvertreterinnen Astrid Berger, Erika Burger, Ilone Hermann und Claudia Schneider dafür, dass sie sich für das Amt zur Verfügung gestellt und sehr gut und vertrauensvoll mit den Klassenlehrerinnen zusammengearbeitet haben.

Mit einem kleinen Gedicht der beiden Klassenlehrerinnen, in dem sie den Jugendlichen wünschten, einen Platz zu finden, an dem sie ihre Talente entfalten können, wurden die Schülerinnen und Schüler endgültig entlassen. Hier die Abschlussschülerinnen und –schüler in alphabetischer Reihenfolge.