Wehr Abschied von der Ladentheke: Paul Erhart zieht sich aus Wehrer Geschäftsleben zurück

Im Wehrer Gemeinderat will Paul Erhardt weiterhin aktiv bleiben. Pauls Magazin ab April in neuen Händen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

"Hast du schon gehört? Der Erhart-Paul hört auf!" Diese Nachricht sorgt derzeit für allerhand Gesprächsstoff in Wehr. Und sie stimmt: "Ja, wir werden unseren Laden am 1. April in neue Hände geben", bestätigt Paul Erhart. Damit geht nach 31 Jahren eine kleine Ära am Bahnhofsplatz zu Ende. Aber der Stadt und ihren Bürgern bleibt Erhart erhalten, denn ein Rückzug als CDU-Stadtrat und Bürgermeisterstellvertreter ist damit nicht verbunden.

„Ich habe den Laden immer gerne geführt und es macht mir auch heute noch Spaß, aber irgendwann ist einfach der Zeitpunkt gekommen, um aufzuhören“, sagt Erhart, der in wenigen Tagen seinen 68. Geburtstag feiert. Paul und Irene Erhart wollen künftig mehr Zeit zusammen und mit ihrer Familie verbringen. Auch die dreijährige Marlene und der vier Monate alte Richard, die Enkel des Ehepaars, sollen Oma und Opa nun öfter sehen können.

Im Gebäude, in dem sich Pauls Magazin befindet, ist Paul Erhart geboren und aufgewachsen. „Etwas schwer fällt der Abschied schon“, sagt Erhart, der in wenigen Tagen seinen 68. Geburtstag feiert. Vor fast 31 Jahren, am 10. April 1986, öffnete Pauls Magazin erstmals die Ladentüren. „Das war ein großartiger Moment“, beschreibt Erhart, der fortan montags bis samstags seinen Laden öffnete. Viele Erinnerungen sind mit dem Geschäft verbunden. Sogar ein Sechser im Lotto war dabei. „Lange wussten wir nicht, um welchen Spieler es sich gehandelt hat. Bis er nach einigen Jahren wieder im Laden stand. Er hatte sich vom Gewinn ein Haus gebaut. Das hat mich sehr gefreut“, erinnert sich Erhart.

Vor allem die Stammkunden schätzen den Einzelhändler am Bahnhofsplatz. Immer ein freundliches Wort, ein offenes Ohr, das Sortiment so beständig wie die Ansprache: ein kurzes Schwätzchen, ein netter Gruß, ein paar persönliche Worte – Selbstverständlichkeiten. Und Erhart schätzt seine Kunden: "Sie sind so unterschiedlich, aber ich mag sie alle." Ehefrau Irene ergänzt: "Uns werden der Laden und die Kontakte zu den Kunden sicher fehlen. Aber wir freuen uns auch auf die kommenden Jahre."

Auch wenn sich Paul und Irene Erhart zurückziehen – der kleine Laden am Bahnhofsplatz bleibt erhalten. „Tanja Murasch aus Brombach übernimmt das Geschäft am 1. April“, freut sich Erhart. Bei der Auswahl der Nachfolgerin hat das Ehepaar genau hingeschaut: „Wir sind uns sicher eine gute Wahl getroffen zu haben“. Voraussichtlich ab März wird die neue Inhaberin gelegentlich im Laden sein, Erfahrungen sammeln, erste Kontakte zu den Kunden knüpfen. Bis zur Übergabe des Ladens ist noch einiges zu tun: Lagerbestände müssen aufgelöst werden, Büro und Räume für die neue Inhaberin bereit sein. Schon im Februar wird es bei Grußkarten, Geschenk- und Fasnachtsartikeln Rabattaktionen geben.

Auch wenn nicht mehr täglich hinter dem Ladentresen erreichbar, so will Paul Erhart auch in Zukunft mit den Wehrern im Gespräch bleiben und sich im Gemeinderat einsetzen. Sein Wunsch für die Entwicklung des Handels: „Es sollte endlich damit begonnen werden, den Handel nicht nur auf die Hauptstraße zu reduzieren, sondern die Stadt mit allen ihren Möglichkeiten als Gesamtheit zu sehen.“ Schließlich habe das Wehrer Geschäftsleben insgesamt deutlich mehr zu bieten.