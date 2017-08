Wehr Ärger über kurzfristige Routenänderung

Schwertransporte zum Windpark Hasel laufen aus technischer Sicht problemlos.

Mit einer Überraschung begannen in der Nacht zum Freitag die Schwertransporte zum Windpark Hasel . Nicht über die Ausfahrt Wehr-Nord, wie es EnBW und Stadt Wehr eigentlich vereinbart hatten, sondern über die Ausfahrt Mitte wurden die sechs Mastteile des ersten Windrads angeliefert. Der Logistikunternehmer hatte für beide Strecken Genehmigungen beantragt.



SÜDKURIER-Kommentar: Vertrauen verspielt



Am Donnerstagnachmittag entschieden sich die Verantwortlichen gegen den ausdrücklichen Wunsch der Stadt Wehr für die Route durch die Innenstadt. Verärgert reagierte Bürgermeisterstellvertreter Paul Erhart auf die kurzfristige Änderung. „Wir wurden noch nicht einmal offiziell informiert, sondern haben es nur durch Zufall am späten Nachmittag erfahren“, so Erhart. „Ich fühle mich persönlich hinters Licht geführt. Das Vertrauen in die EnBW geht gegen Null“, schimpfte Erhart. „Es gibt eine schriftliche Vereinbarung, dass alle kürzeren Transporte über die Ausfahrt-Nord geführt werden. Ich verstehe nicht, warum das auf die Schnelle geändert wurde.“

Von EnBW-Seite war gestern keine Begründung für den kurzfristigen Routenwechsel zu erhalten. Pressesprecher Ulrich Stark nannte den Ärger allerdings „verständlich“. Er hoffe, für die nächsten Transporte lasse sich eine bessere Lösung finden. Daran will auch Bürgermeisterstellvertreter Paul Erhart hinwirken, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung sagte. Geärgert hat sich Paul Erhart auch, dass schon seit Montag in der Talstraße und In den Höfen ein nächtliches Parkverbot ausgeschildert wurde, obwohl diese Strecke ja erst für die Rotorblatt-Transporte im September vorgesehen war.

Nur für Notfälle sei sie als Ausweichstrecke vorgesehen gewesen. Hier konnte Ordnungsamtsleiter Stefan Schmitz bereits einen kleinen Erfolg vermelden: Ab sofort werde der städtische Bauhof die Verbotsbeschilderung übernehmen und dabei die jeweiligen Transportdaten berücksichtigen.

Ansonsten lief die erste von voraussichtlich elf Transportnächten reibungslos. Gegen 22.30 Uhr war der Tross, der vor einigen Tagen in Bremerhaven gestartet war, zu seiner vorletzten Etappe von Bad Bellingen nach Wehr aufgebrochen. Begleitet von sechs Beamten der Verkehrspolizei aus Weil am Rhein ging es über die A5, A98, B317 nach Schopfheim und von dort über die B 518 nach Wehr. „Es hat alles ohne Probleme geklappt“, bilanzierte Stefan Kranzer, stellvertretender Leiter des Verkehrskommissariats. Auch die Autobahnbaustelle bei Eimeldingen stellte sich nur als kleineres Hindernis dar: Die Polizei stoppte kurzerhand den Gegenverkehr, so dass der fünf Meter breite Schwertransport beide Spuren nutzen konnte.

In Wehr kam der Konvoi gegen 0.20 Uhr an, rund eine Stunde später war auch für den letzten Tieflader das Ziel, das Zwischenlager auf dem alten Festplatz, erreicht. Im Schneckentempo bahnten sich die 40-Tonner den Weg über den Kreisverkehr Talstraße, In den Höfen und Industriestraße.

Am Freitagvormittag wurden die sechs bis zu 40 Meter langen Lastwagen auf dem Festplatz entladen. Die Drittelsegmente des Mastfußes werden nun in den nächsten Tagen einzeln zu den Windradstandorten auf den Glaserkopf gebracht. Pro Fahrt über den Forstweg entlang des Wolfristkopfes rechnen die Fahrer der ferngesteuerten Selbstfahrer mehrere Stunden ein.

Der nächste Transport ist für kommende Woche geplant, ebenfalls in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Richtig spannend wird es dann voraussichtlich am Abend des 11. September. Dann sollen die ersten 60 Meter langen Rotorblätter geliefert werden.