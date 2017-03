Wehr 90.0000 Euro für Entwicklung des Wehrer Brennet-Areals

Das Wirtschaftsministerium in Stuttgart sagt städtebauliche Förderung zu

Ein Förderbescheid über 900 000 Euro flattert dieser Tage ins Wehrer Rathaus. Wie der Landtagsabgeordnete Felix Schreiner ankündigte, hat das Wirtschaftsministerium Mittel für die städtebauliche Enwicklung der Kommunen freigegeben. Insgesamt fließen 4, 6 Millionen Euro in den Landkreis, davon eben satte 900 000 Euro nach Wehr. Sie sind bestimmt für die Umwandlung der Industriebrache der Brennet-AG im Wehrer Stadtzentrum in eine Handels- und Wohnfläche. Mit dem Zuschuss kann die Stadt Wehr und der Investor Brennet nun wie geplant die nächsten Schritte des Jahrhunderprojekts Brennet-Areal angehen. Wie Bürgermeister Michael Thater jüngst erläuterte laufen derzeit die Verhandlungen mit dem Investor über einen städtebaulichen Vertrag. Noch vor der Sommerpause will der Gemeinderat den Bebauungsplan verabschieden, der im August rechtskräftig wird. Im September könnte dann der Abriss beginnen. Eine Einweihung der 15 000 Quadratmeter Handelsflächen könnte im Idealfall 2019 realisiert werden.

Hochzufrieden über die Fördermittel zeigte sich der Abgeordnete Felix Schreiner, der erst vor wenigen Tagen das Areal besichtigte und die Planungen als "Meilenstein für die Stadtentwicklung" bezeichnet hatte. „Dass wir in dieser Höhe von der Landesförderung profitieren, ist ein Bekenntnis der CDU-Wirtschaftsministerin auch für den ländlichen Raum. Mit den nun möglichen Investitionen modernisiert jede Gemeinde ihre Strukturen vor Ort“, so Schreiner. Die große Anzahl der Förderungen im Landkreis Waldshut sei nicht selbstverständlich, da für das Städtebauprogramm deutlich mehr Anträge eingereicht wurden als Budget zur Verfügung stand.