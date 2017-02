Wehr 65 Schwertransporte zum Windpark Hasel

EnBW will die Transporte auf mehrere Strecken aufteilen, doch die Zustimmung des Wehrer Gemeinderates fehlt noch.

Wehr – Schon zum vierten Mal wird sich der Wehrer Gemeinderat am kommenden Dienstag mit der Frage beschäftigen, wie die großen Bauteile der Windkraftanlagen des bereits genehmigten Windparks Hasel an ihre Standorte gebracht werden sollen. Projektträger EnBW sieht nach wie vor keine Alternative zu den Transporten durch Wehr. Drei Mal hatte der Wehrer Gemeinderat allerdings die Zustimmung verweigert, im Juni 2015, sowie im März und April 2016. Die Gemeinderäte bezweifelten nämlich, dass es wirklich keinen schonenderen Transportweg als mitten durch die Wehrer Innenstadt. Um die 60 Meter langen Rotorblätter über die Ausfahrt Mitte, die Talstraße und Industriestraße zum Zwischenlager auf dem ehemaligen Festplatz zu bringen, sind nämlich einige Rückbauten notwendig, beispielsweise am Kreisverkehr in der Talstraße.

Nun hat das Energieunternehmen EnBW ein modifiziertes Konzept vorgelegt, das zwar nicht auf den Weg durch die Innenstadt verzichtet, die Schwertransporte aber aufsplittet: Die besonders langen Elemente, also die zwölf Rotorblätter sowie acht überlange Mastteile werden wie bisher geplant über die Ausfahrt Mitte geführt. 45 Schwertransporte sollen nun aber über die Ausfahrt Nord und die Friedrichstraße zum Zwischenlager gebracht werden. Wie Ulrich Stark, Pressesprecher der EnBW, erklärt, liegt die maximale Länge eines Schwertransports über diese Strecke bei etwa 40 Meter. Die Rotorblätter sind allerdings 60 Meter lang – für sie bleibt daher nur der Weg durch die Talstraße.

In dem nun vorgelegten Konzept ist auch neu, dass "sämtliche anderen ca. 1100 Transporte über Routen außerhalb von Wehr erfolgen" werden. Für Wehr bleiben in der Summe also lediglich 65 Schwertransport-Konvois, die in zwölf Nächten über einen Zeitraum von zwölf Wochen erfolgen sollen.

Für diese Schwertransporte haben die Windpark-Planer einige Alternativrouten, die die Wehrer Gemarkung überhaupt nicht tangieren, noch einmal prüfen lassen. So auch die Strecke, die von den Elektrizitätswerken Schönau (EWS), den Betreibern des Windparks auf dem Rohrenkopf genutzt wurde: Von Zell-Atzenbach über Riedichen und Gesbach auf den Glaserkopf. "An mehreren Zwangspunkten kommt es zu Kollisionen mit Gebäuden", urteilt ausgerechnet das Transportunternehmen, das im vergangenen Herbst die Rotorblätter für die EWS über diese Strecke transportierte. "Deren Rotorblätter sind teilbar und deshalb nicht ganz so lang", erklärt Ulrich Stark, warum die die EnBW-Teile hier nicht durchpassen.

Nach aktuellem Zeitplan der EnBW ist der Baubeginn des Windparks für April geplant, die Fertigstellung für September. Diese Prognosen seien allerdings mit Vorsicht zu genießen, räumt der Pressesprecher ein. Neben der ungeklärten Transportwege hatte das Unternehmen mit anderen Widrigkeiten zu kämpfen, die zu Verzögerungen führten. So mussten wegen einer Petition beim Landtag die vorbereitenden Rodungsrabeiten ausgesetzt werden. Auch eine Klage beim Verwaltungsgericht gegen die erteilte Baugenehmigung ist derzeit noch anhängig. Dies hat aber keine blockierende Wirkung für einen Baubeginn. Allerdings trägt die EnBW das Risiko, wenn das Gericht der Klage stattgibt.

Und was passiert, wenn der Wehrer Gemeinderat zu vierten Mal "Nein" zu den Transporten durch Wehr sagt? "Wir hoffen auf die Zustimmung", so der EnBW-Presseprecher. "Einen Plan B haben wir nicht."

Schwertransporte in mehreren Etappen

Der Transport von Bauteilen für Windkraftanlagen ist eine logistische Herausforderung, die nur von wenigen Spezialfirmen bewältigt werden kann.