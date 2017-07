Wehr 60 Jahre Kleingartenidylle feiern die Gartenfreunde Wehr

Die Gartenfreunde Wehr haben mehrfach Grund zum Feiern, der Verein wird 60 Jahre alt. Die interessierten Bürger können die Parzellen im Juch besichtigen und werden bewirtet.

Treffen sich drei Deutsche, gründen sie einen Verein, sagt ein oft zitierter Spruch. Sieben müssen es aber sein, um dem Vereinsrecht Genüge zu tun. Acht waren es 1957, als in Wehr ein Ableger des baden-württembergischen Siedler und Kleingärtnerverbands gegründet wurde. Die Wehrer Zweigstelle feiert also in diesem Jahr 60-jähriges Bestehen. Gefeiert wird Mitte Juli – und nicht nur der runde Geburtstag. Auch Unterabteilungen können mitjubilieren. Die Frauengruppe blickt auf 40 Jahre und die Seniorengruppe auf 25 Jahre zurück. Die Gartenanlage, in der das Festgeschehen stattfinden wird, gibt es schon seit 30 Jahren.

So viel Grund zu feiern nehmen die Gartenfreunde zum Anlass, der Wehrer Öffentlichkeit wieder einmal ein Fest im Juch anzubieten. Dort, an der Dossenbacher Straße, war es in jüngster Zeit recht ruhig geworden. Große Sommerfeten mit Bewirtung der Lauben hatte es nach 2014 nicht mehr gegeben. In diesem Jahr werden die Parzellen zu besichtigen sein, die Hütten aber geschlossen bleiben. Die Pächter haben so entschieden, dies aber nicht auf immer und ewig festgeschrieben. Alle werden mithelfen am großen Festtag, 16. Juli, am „Tag des Gartens“.

Gefeiert wird rund um das Gemeinschaftshaus und auf dem Otto-Leber-Platz, dem Zentrum der Gartenanlage. Die Weichen dafür sind gestellt und auch das Programm steht. Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit dem Fassanstich, dem ein Frühschoppenkonzert durch D’Freneberger Blaskapelle folgt. Später singen und musizieren die „Happy People“ und das vereinseigene Gartenchörli volkstümliche Melodien bieten die einen, internationale Schlager, Rock und Pop die anderen. Ein bunter Musikmix ist also garantiert. Auch wenn man sich dieses Mal nicht kulinarisch von einer Hütte zur anderen durchessen kann, so muss dennoch kein Festbesucher das Jucher Gartenareal hungrig verlassen. Das Speise- wie auch Getränkeangebot ist groß. Übrigens: Die Gartenfreunde treten in diesem Jahr mit zwei neuen Festwirten an. In Zusammenarbeit mit dem Vorstand um Vereinschefin Ilona Siebeneicher und den vielen Helfern wollen sie ein Fest auf die Beine stellen, das am Ende keine Wünsche offenlässt.

Die Gründung des Vereins vor 60 Jahren verlief weit unproblematischer als die Schaffung der Gartenanlage 30 Jahre später. Es brauchte viele Erkundungen, Gespräche und ein langes Suchen, bis das passende Gelände gefunden war. Und ohne städtische Unterstützung wäre die Schrebergartenkolonie im Juch wohl auch nie Wirklichkeit geworden. Der Grund und Boden an der Dossenbacher Straße galt als sumpfiges, nass-feuchtes Gelände und war eigentlich für den Verein keine Option, sich dort anzusiedeln.

Weil nirgends sonst etwas zu bekommen war, entschied sich der Vorstand um Otto Leber für die stadtnah gelegene verwilderte Wiese. Sie wurde gerodet und für die Gartenanlage tauglich gemacht. Viel Arbeit und Geld floss in das Projekt. Schließlich konnte Parzelle um Parzelle angelegt und auch erfolgreich bis heute verpachtet werden. Die Anlage gilt als musterhaft und wurde mehrmals prämiert. Nach dem Bundeskleingartengesetz muss diese zum Zwecke der Naherholung öffentlich zugänglich sein, was auch für die vorhandenen Wege und Spielplätze gilt. Der Wehrer Verein hat sich bisher immer an die Gesetzeslage gehalten.