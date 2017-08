Wehr 339 Anmeldungen zum Wehratallauf

Wehrer Volkslauf am kommenden Sonntagvormittag

Eine leicht zurückgehende Teilnehmerzahl melden die Wehrer Lauffreunde für den 27. Wehratallauf, der am kommenden Sonntag stattfindet. Insgesamt 339 Voranmeldungen gab es bis Dienstag um Mitternacht, dem offiziellen Anmeldeschluss, dies sind knapp 100 weniger als im Vorjahr. Zwar ist eine Nachmeldung zu den drei Wettbewerben bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Startschuss möglich, die Zahl der Voranmeldungen gibt aber einen guten Hinweis auf die tatsächliche spätere Teilnehmerzahl. Weil der Lauftermin immer mitten in den Sommerferien liegt, unterliegt sie stets starken Schwankungen. In diesem Jahr dürften die Veranstalter aber besonders auf die Zahl der Anmeldungen blicken, gibt es mit der Terminverlegung auf den Sonntagvormittag doch eine gravierende Veränderung. „Die Resonanz war durchweg positiv“, erzählt Organisator Günter Schönauer. In den vergangenen Jahren hatten sich die Läufe am späten Samstagnachmittag zu wahren Hitzeschlachten entwickelt. Da die Gesundheit der Läufer im Vordergrund steht, haben sich die Lauffreunde nach über 20 Jahren zu der Verlegung entschlossen. Zwar ist die August-Hitzewelle mittlerweile vorbei, mit der Entscheidung zur Verlegung könnten die Organisatoren aber dennoch ein glückliches Händchen haben: Nach einem verregneten Samstag soll es laut Wetterbericht am Sonntag wieder aufklaren und es somit optimale Bedingungen geben.

Dass es in diesem Jahr keinen Teilnehmerrekord geben wird, dürften die Lauffreunde auch aus einem anderen Grund verschmerzen: Weil der alte Festplatz derzeit von der EnBW als Zwischenlager für den Windpark Hasel gebraucht wird, wird es im Startbereich etwas enger als sonst. Auch einige Parkplätze für Teilnehmer und Zuschauer fallen weg. Ihnen wird deshalb empfohlen, den Parkplatz der Firma Nilit am Ende der Industriestraße zu nutzen. An der Laufstrecke selbst sollten die EnBW-Schwertransporte ohne größere Einschränkung bleiben.

Durch die Terminverlegung auf Sonntagvormittag ändert sich auch die Reihenfolge der Läufe: Den Anfang machen nun die Nordic Walker. Um zehn Uhr gehen sie an der Industriestraße auf die 8600 Meter lange Strecke. Zuvor gibt es natürlich wieder ein gemeinsames Aufwärmprogramm im Stadion. Der Hauptlauf über 10,2 Kilometer wird um 10.30 Uhr von Bürgermeisterstellvertreter Paul Erhart gestartet. Die schnellsten Läufer werden ab 11.05 Uhr im Ziel erwartet, die Gemütlicheren sollten gegen 12 Uhr dort eintreffen. Das Finale bildet dann der „Kindertallauf“: Für die unter Zehnjährigen geht es ab 12.30 Uhr auf eine 750-Meter-Runde rund um das Stadion-Areal. Beim Lauf der Kinder und Nordic Walker gibt es wie üblich keine Zeitnahme. Die Siegerehrung findet um 13 Uhr statt.

Unter den Teilnehmern wird in diesem Jahr übrigens auch Irmi Klemm aus Schopfheim sein. Sie war im Jahr 1990 die erste Siegerin des Wehratallaufs und konnte ihren Triumph 1993 noch einmal wiederholen.

Alle Informationen zum Lauf: