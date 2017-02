Turmspitzen: Zeitreise

Die Redner liefern sich beim Heringsessen der Waldshuter Narro-Zunft einen Schlagabtausch.

Dass sich die Redner beim Heringsessen der Waldshuter Narro-Zunft einen Schlagabtausch liefern, ist fast so sicher wie der Fisch auf dem Teller. Egal ob Zunftmeister Joe Keller, der in seiner Rede gerne in Richtung Tiengen schoss oder SPD-Stadträtin Sylvia Döbele aus Tiengen: Verschont bleibt kaum einer der Anwesenden. So auch nicht die Vertreter der Banken, des Waldshuter Werbe- und Förderungskreises, Oberbürgermeister, Landrat und Abgeordnete.

Auch Alt-Oberbürgermeister Martin Albers war beim Heringsessen in der Waldshuter Stadtscheuer richtig gut drauf. Unter anderem gab er einen Ausblick auf die Zukunft der Freibäder im Jahr 2050. "Komme direkt vom Jubiläum: 125 Jahre Freibad Waldshut. Ja, es hat gehalten und insgesamt sieben Leiter des Gesundheitsamtes, mehrere Landräte und vier Oberbürgermeister überlebt." Albers fragte, ob Waldshut bald in Gröber-City aufgrund von so viel Schickimicki umbenannt werden muss, und gab Lebens-Tipps: "Soll dein Leben recht gelingen, leb' in Waldshut, schlaf in Tiengen." Und einen Hinweis schüttelte Albers noch aus dem Ärmel. "Willst du seh'n wie Tiengener ticken, lass dich Freitagnacht im Deli blicken." In diesem Sinne: Narri Narro!susann.klatt@suedkruier.de